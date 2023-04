Baseball, Serie B – Il Piacenza inizia il campionato contro Fossano: si gioca domenica al De Benedetti

Parte con un doppio incontro casalingo il Campionato 2023 di Serie B del Piacenza Baseball. Domenica 16 aprile al De Benedetti, i biancorossi ospiteranno il Fossano ZirArt con gara uno programmata alle ore 11, mentre il secondo incontro prenderà il via alle ore 15. Avversaria di lungo corso, Fossano si è sempre rivelata squadra ostica da battere per qualsiasi compagine del Girone A. Ricca di giovani animati da una grandissima motivazione, è la classica formazione che “non molla mai”.

Il line-up cuneese ha sempre mostrato la filosofia dell’aggressività fin dai primi lanci nella zona di strike, trovando con una certa facilità il contatto nella parte “buona” del barrel della mazza; ne conseguono statistiche offensive sempre di alto profilo. Piacenza Baseball è reduce da un precampionato in cui sono emerse più luci che ombre. In più occasioni ha giocato alla pari con formazioni che stabilmente disputano il Campionato di Serie A, mostrando costantemente un reparto lanciatori di qualità ed un line-up con esperienza da vendere. Il clima che si respira agli allenamenti è quello di serenità e determinazione, quello che ci vuole per iniziare un percorso importante come quello alle porte. Tradurlo in prestazioni e risultati, ora, è compito della squadra.