Fiorenzuola – Bobbiese 4-1: derby senza storia e settimo risultato utile consecutivo per i rossoneri

Il Fiorenzuola supera 4-1 la Bobbiese e allunga a 7 la striscia di risultati utili consecutivi: c’è stata partita, di fatto, solo per mezz’ora fino a quando gli ospiti sono rimasti in 9 uomini per una doppia espulsione per condotta violenta. Bobbiese che passa in vantaggio con Bongiorni, poco dopo arriva il pareggio di Antenucci e, come detto, poco dopo la mezz’ora succede di tutto. Vantaggio rossonero con Scarlata e doppio rosso ad Ansaldi e Cloralio per una rissa tra di loro. Partita compromessa che il Fiorenzuola chiude grazie alle reti di Dellagiovanna, a fine primo tempo e Piro nella ripresa.
L’intervista a Ravanetti post Fiorenzuola – Bobbiese
Tra poco disponibile l’intervista del secondo dei rossoneri…
La cronaca del match
Primo Tempo (3-1)
3′ primo tiro dal limite per gli ospiti: ci prova Guglielmetti dopo una bella ripartenza: tiro troppo debole nessun problema per Burigana
13′ Bobbiese in vantaggio con Bongiorni: gran gol del numero 8 neroverde che dal limite, senza pressione, fa partire un gran tiro che si insacca sotto la traversa: ospiti avanti 0-1
18′ pareggio Fiorenzuola con Antenucci: punizione magistrale del 9 dei rossoneri che la mette sotto l’incrocio dei pali scavalcando la barriera. Fiorenzuola che trova subito il pari
26′ primo cambio obbligato per la Bobbiese: fuori per infortunio Guglielmetti, dentro Curti
35′ succede di tutto con il Fiorenzuola che trova il gol del vantaggio con Scarlata: Antenucci da dentro l’area mette il pallone in mezzo per il 10 rossonero che di testa mette la sfera in porta. L’arbitro subito dopo espelle sia il portiere della Bobbiese Ansaldi sia il terzino destro Cloralio. Bobbiese sotto 2-1 e con due uomini in meno.
41′ gol del Fiorenzuola con Dellagiovanna che di testa, su punizione battuta da La Vigna, salta più in alto di tutti e supera Tortora.
Finisce il primo tempo con il Fiorenzuola in completo controllo della partita e che deve sono far passare anche la seconda frazione di gioco.
Secondo Tempo (4-1)
46′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Morrone per La Vigna
49′ Antenucci sfiora il 4-1 su un errore di Tortora che consegna il pallone a Scarlata, pallone in mezzo per Antenucci che va col destro, Tortora si fa perdonare e mette il pallone in corner
52′ anche Scarlata sfiora ancora il gol con un gran tiro dal limite. Pallone alto di poco
56′ altra occasione per Scarlata su cross di Zucchini, non riesce a trovare, di testa, lo specchio della porta
63′ dentro Piro per Scarlata nei rossoneri
69′ cambio per la Bobbiese: dentro Granata per Imprezzabile
79′ Piro per il 4-1 del Fiorenzuola: altro assist di Antenucci che liberato a rete cede il pallone a Piro che, a porta vuota trova la rete del triplo vantaggio
Si chiude qui la partita che, di fatto, c’è stata solo per mezz’ora nel primo tempo: il Fiorenzuola vince contro la Bobbiese e si candida, sempre di più, tra le pretendenti per la vittoria finale.
Le Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana, Zucchini, Bendetti, Dellagiovanna, Pertica, Postiglioni, La Vigna, Bertelli, Macchioni, Antenucci, Scarlata. All. Ravanetti
BOBBIESE (4-3-3): Ansaldi, Cloralio, Guglielmetti A., Balbo, Tessera, Gambazza, Kenzin, Bongiorni, Imprezzabile, Scabini, Guglielmetti E. All. Bongiorni