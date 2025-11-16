Rugby – Lyons non ingrana in Coppa Italia: Colorno passa al Beltrametti

Seconda uscita a vuoto consecutiva per Sitav Rugby Lyons, che non ingrana in Coppa Italia e subisce una netta sconfitta contro Colorno: gli ospiti espugnano il Beltrametti con un perentorio 10-40, frutto di sei mete marcate a due e un controllo totale sulla gara.

La cronaca

Inizia meglio Colorno, che sfrutta un errore di trasmissione dei Lyons per portarsi in attacco e colpire con la prima meta al 3’ grazie al lavoro della mischia: è Sangiorgi a marcare da azione di touche. Colorno mette subito in chiaro la superiorità in mischia, che frutta un lungo possesso in attacco, sfruttato con la meta di Agnelli al 15’ che permette agli ospiti di scappare nel punteggio. Colorno che non lascia scampo ai Lyons, sanzionati anche con un cartellino giallo a Bona per falli ripetuti in mischia: superiorità numerica subito sfruttata dagli ospiti con la terza meta firmata da Bozzoni all’ala. Nel finale di frazione le prime sortite offensive dei Lyons non hanno effetto, e si va al riposo sullo 0-19 per Colorno.

In avvio di ripresa un altro errore marchiano dei Lyons consegna su un vassoio d’argento l’occasione per la quarta meta a Colorno, che segna ancora con Bozzoni. I Lyons cercano di portarsi in attacco, ma continui errori impediscono ai Leoni di concretizzare e rientrare in partita: i primi punti segnati dai padroni di casa arrivano al 59’ grazie a una fuga di Nalaga coronata in meta. Pronta la risposta del Colorno, che su un altro errore dei Lyons lancia in meta l’estremo Cattaneo, seguito dopo pochi minuti da Mugnaini su un pallone recuperato in attacco. Nel finale i Lyons indorano la pillola con la meta finale di Bance su azione di maul.

I Lyons torneranno in campo domenica 23 novembre a Vicenza per l’ultima gara di Coppa Italia di questa stagione.

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 10-40 (0-19)

Marcatori: p.t. 3’ m Sangiorgi tr Cantoni (0-7), 15’ m Agnelli E (0-12), 25’ m Bozzoni tr Cantoni (0-19). s.t. 42’ m Bozzoni tr Cantoni (0-26), 59’ m Nalaga (5-26), 65’ m Cattaneo tr Cantoni (5-33), 70’ m Mugnaini tr Cantoni (5-40), 80’ m Bance (10-40)

Sitav Rugby Lyons: Matenga W; Via G (56’ Mazzocchi), Nalaga, Rodina, Conti; Camero (32’ Russo), Colombo (45’ Via A); Perazzoli, Bosoni (53’ Barbieri), Cissè; Moretto (cap), Isola (45’ Bance); Salerno, Bolzoni (54’ Borghi), Bona (48’ Acosta). All. Matenga, Solari

HBS Colorno: Cattaneo; Agnelli L (67’ Corona), Moore, Lenzi, Bozzoni (67’ Cupo); Cantoni, Ventresca (50’ Gelos); Popescu (cap) (52’ Waqanibau), Tontini, Mugnaini; Ghilardi (54’ Butturini), Cannata; Ascari (62’ Cordì), Sangiorgi (62’ Agnelli), Bruzzi (62’ Garziera). All. Garcia

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; HBS Colorno 5

Player of the Match: Filippo Bozzoni (HBS Colorno)

