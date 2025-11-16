Franzini dopo Piacenza – Lentigione: “I campionati non si decidono a novembre” – AUDIO

16 Novembre 2025 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Piacenza - Lentigione
blank
Piacenza 24 WhatsApp

L’intervista esclusiva di RADIO SOUND all’allenatore del Piacenza dopo il big match contro il Lentigione. “I campionati non si vincono a novembre e non si perdono a novembre”.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank