AlbinoLeffe-Fiorenzuola: trasferta difficile per i rossoneri di Tabbiani

Segui AlbinoLeffe-Fiorenzuola LIVE domenica dalle 18:30 su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la trasferta bergamasca contro l’AlbinoLeffe, gara valida per la 22esima giornata del girone A di Serie C.

Fiorenzuola alla ricerca di punti

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo il pareggio a reti inviolate contro la Pro Sesto: un punto che ha smosso la classifica ma che mantiene il Fiorenzuola sempre penultimo a +2 sull’ultimo posto.

E’ stata una partita giocata, a tratti, bene dai ragazzi di Tabbiani che non sono, però, riusciti a sbloccare il risultato nonostante tante occasioni create. L’errore dal dischetto di Ceravolo è quasi una conferma del momento complicato che sta vivendo il Fiorenzuola fino ad ora.

Fare una gran prestazione sarà fondamentale per lasciarsi alle spalle le scorie passate e incominciare la risalita in classifica in quella che, ad oggi, sembra un’impresa impossibile: evitare i playout.

Fiorenzuola-Stronati: le strade si dividono

Fiorenzuola che, in settimana, saluta quello che è stato l’uomo simbolo della storia recente rossonera e, soprattutto, del quadriennio con Tabbiani.

Il capitano e centrocampista Riccardo Stronati lascia i rossoneri e va a Crotone: qui il comunicato della società valdardese.

Il punto sull’AlbinoLeffe

L’AlbinoLeffe di mister Lopez è in un momento di forma diametralmente opposto: due risultati utili consecutivi nelle prime due gare dell’anno con il pareggio 0-0 contro il Vicenza e, soprattutto, la vittoria in rimonta 2-3 in casa della Triestina.

Una dimostrazione di quanto questa squadra sia ostica e dura da battere fino alla fine: i bergamaschi ci terranno a far bene di fronte al proprio pubblico anche per “vendicare” la sconfitta dell’andata.

Al Pavesi, infatti, finì 2-1 con le reti di Ceravolo e Gonzi per un Fiorenzuola che riuscì a trovare la prima vittoria del suo campionato. Chissà che non possa anche arrivare il primo successo dal ritorno di Tabbiani.