Padova-Fiorenzuola: rossoneri a caccia dell’impresa

Segui Padova-Fiorenzuola LIVE domenica dalle 20:45 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Turrini è atteso dalla difficile trasferta contro il Padova, gara valida per la 18esima e penultima giornata d’andata in Serie C, girone A.

Focus sul Fiorenzuola

I rossoneri arrivano a questa sfida per la prima volta dopo due risultati utili consecutivi (l’ultimo pareggio 0-0 in casa contro l’Arzignano) e soprattutto senza subire gol negli ultimi 180 minuti.

Questa cosa, mai successa in tutto il campionato, ha dato grande fiducia e morale al Fiorenzuola che, però, si trova a giocare una partita dove parte sfavorita.

Fare una grande prestazione sarà fondamentale per sperare di portare a casa punti importanti per la classifica. I ragazzi di Turrini sono al 18esimo posto in piena zona playout.

Il punto sul Padova

Il Padova di mister Torrente è una vera e propria schiacciasassi: è al secondo posto in classifica con 37 punti frutto di 10 vittorie e 7 pareggi e, soprattutto, è l’unica squadra ancora imbattuta di tutto il campionato. Se si aggiunge anche la Coppa Italia (dove ha giocato e vinto in settimana contro il Pontedera) diventano 21 risultati utili consecutivi che portano i padroni di casa al ruolo di favoriti per la vittoria finale del campionato insieme al Mantova. Miglior difesa con 11 gol concessi e la voglia di vincere anche l’ultima gara di fronte al proprio pubblico.

Le Probabili Formazioni

PADOVA: Donnarumma, Belli, Perrotta, Delli Carri, Capelli, Fusi, Varas, Radrezza, Villa, Bortolussi, Liguori. All. Torrente

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Silvestro, Potop, Cremonesi, Oddi, Di Quinzio, Stronati, Di Gesù, Ceravolo, Alberti. All. Turrini