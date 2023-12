Nuova App dei Commercianti piacentini presentata ufficialmente

Nuova App dei commercianti piacentini è stata presentata questa mattina, sviluppata da Confcommercio Piacenza per essere ancora più vicina ai propri associati. L’idea di portare un carnet di servizi direttamente sugli smartphone dei commercianti piacentini è nata dalla costatazione che ormai i cellulari sono una parte integrante della quotidianità di tutti, in ogni fascia d’età e dunque sono il mezzo migliore per restare in contatto, anche nel fare impresa.

Nuova App dei Commercianti piacentini contatto diretto con gli associati

L’associazione di strada Bobbiese ha deciso di aprire un canale di comunicazione diretta con i propri iscritti, creando una comunità, che di virtuale ha solo il mezzo tecnico utilizzato ma che si traduce in opportunità reali e concrete per tutti.

Nuova App dei Commercianti piacentini il suo cuore

Il cuore dell’App sarà quello dei servizi rivolti ai commercianti. Tramite l’applicazione i soci non solo riceveranno, in tempo reale, da parte di Confcommercio tutte le comunicazioni che li interessano ma potranno anche compilare ed inviare all’Unione moduli e documenti direttamente dallo smartphone, senza doverli scaricare, rendendo l’intero processo più celere e immediato.

Nuova App dei Commercianti piacentini i contenuti

Verrà data visibilità alle tante manifestazioni ed agli eventi che l’Unione Commercianti organizza durante l’anno ed al contempo si veicoleranno le notizie che riguardano le specifiche categorie.

Nuova App dei Commercianti piacentini quando sarà operativa

L’applicazione per i commercianti sarà disponibile per il download, a partire da gennaio, su Google Play Store e su Apple Store.

Nuova App dei Commercianti piacentini la partnershi

Di grande interesse è poi la partnership stretta con Confindustria grazie alla quale i soci di Confcommercio potranno entrare a far parte del circuito di Confindustria Card. Da un lato i possessori della tessera di Assindustria potranno usufruire di sconti e promozioni loro riservate, dall’altro i commercianti avranno l’opportunità di ampliare la propria clientela.

Il presidente Raffaele Chiappa

“L’applicazione – ha spiegato Raffaele Chiappa presidente di Confcommercio Piacenza – ci permette di essere presenti al fianco dei nostri associati con informazioni molto più rapide ed immediate, fornendogli un servizio sempre migliore. C’è poi un aspetto importante quello della promozione commerciale attraverso l’accordo con Confindustria: il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei soci una rete di circa 11/12.000 potenziali clienti. I nostri iscritti potranno decidere di aderire alla App ed alla convenzione entrando così in questo circuito ed avendo un’opportunità molto interessante per promuoversi”.

Il Direttore Luca Groppi

“Siamo partiti con la Confindustria Card circa 15 anni fa – ha detto il direttore di Confindustria Piacenza Luca Groppi – ed era uno strumento che aveva come obiettivo il welfare dei dipendenti delle nostre imprese, un modo per dare loro una mano e per aumentarne il potere d’acquisto. Oggi è diventata anch’essa una applicazione e conta circa 11.000 iscritti che hanno la possibilità di accedere ad una scontistica con una serie di esercizi di Piacenza. Molto volentieri aderiamo a questa partnership con Confcommercio, con l’obiettivo di allargare la rete di negozi che concedono sconti ai nostri dipendenti. Erano 88 ed ora, con questa collaborazione, contiamo di farli aumentare in maniera importante”.