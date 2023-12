“Pensione Vittoria!”, commedia dialettale in scena al Teatro President il 26 dicembre

Martedì 26 dicembre (Santo Stefano) alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale “Corrado Sforza Fogliani” in scena La cumpagnia dal Mulein presenta “Pensione Vittoria!” commedia dialettale in 3 atti di Giorgio Tosi (titolo originale “Pension Disgrasia”).

La rassegna dialettale è realizzata grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Banca di Piacenza e il Patrocinio del Comune di Piacenza.

“Pensione Vittoria!”, commedia dialettale il 26 dicembre



L’azione si svolge negli anni 50, in una modesta pensione della nostra Piacenza, nei pressi del Po, ingrossato dalle continue piogge.

In questo luogo gestito da un uomo retto – Pinei – finiscono, per vie diverse, personaggi stravaganti e semiseri che animeranno un divertente “caso” che verrà risolto brillantemente con un po’ d’astuzia e con molto divertimento del pubblico.



Personaggi e interpreti

Pinei (diminutivo di Giuseppe) titolare della pensione – Rinaldo Casaliggi; Grazia, figlia di Pinei, Lara Giovelli; Vittoria, colorita prostituta in età di pensione, Marta Fumi; Carlo, fascinoso play boy, Danilo Covati; Giovanni, campagnolo un po’ troppo focoso, Roberto Farina; Piera, moglie di Giovanni, Cristina Gazzola; Natalina, figlia di Giovanni e Piera, Laura Ponticelli; Iacam, borseggiatore di professione, Roberto Costa; il prete, cliente casuale della pensione, Carla Bisagni; il poliziotto, investigatore …non proprio brillante, Efrem Maccagnoni; signora, “amica” di Carlo, Lella Pasquali.

Regia di Rinaldo Casaliggi, rammentatore Roberto Gazzola.

Informazioni



Posto unico non numerato € 12 – Soci Famiglia Piasinteina € 5 – Under 18 gratuito

Prevendita : CITY BAR, Via Manfredi 33 da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19

Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a Sabato dalle 15 alle 19