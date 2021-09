Fiorenzuola-Seregno: inizio di un difficile trittico di partite

U.S. Fiorenzuola si affaccia alla 5° Giornata Campionato Serie C Girone A affrontando il Seregno Calcio, con fischio d’inizio domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 al Velodromo Pavesi.

Segui Fiorenzuola-Seregno LIVE dalle 17:30 su STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND

La situazione del Fiorenzuola

Dopo aver ottenuto 5 punti in 4 giornate, la squadra di Mister Luca Tabbiani affronta ora un trittico di partite con Seregno, Padova e Lecco in una settimana che rende il periodo dei valdardesi da vero e proprio bollino rosso.

Il Fiorenzuola ha perseguito nelle settimane una identità ben identificata, dimostrandosi una delle squadre che da ampio spazio alla linea verdi giocando almeno con 5 under in squadra (con Giana Erminio, Legnago, Pergolettese, Pro Patria e, ovviamente, Juventus U23).

Punto sugli avversari, il Seregno

I rossoneri affronteranno come scritto il Seregno, formazione neopromossa come i rossoneri che al momento ha un punto in classifica (conquistato alla prima giornata con la trasferta sul campo della Triestina). La squadra di mister Mariani è tuttavia composta in modo importante, con diversi nomi altisonanti per la categoria.

Basti pensare che il tandem offensivo del Seregno Calcio è composto da Cocco (attaccante da 196 partite e 47 reti in Serie B ed 8 presenze in Serie A) e Cernigoi.

La partita verrà diretta dal Signor Giuseppe Collu da Cagliari coadiuvato dagli Assistenti Nasti da Napoli e Piadipalumbo da Torre Annunziata.

In casa rossonera, in vista di un triplo impegno nei prossimi 7 giorni Mister Tabbiani ha voluto tenere tutti sulla corda nelle rotazioni settimanali. Rispetto alla trasferta contro la Pro Sesto, è probabile tuttavia una larga conferma della squadra che ha ben impressionato nonostante lo 0-0 finale, riuscendo a dominare per lunghi tratti la partita.

Al momento i top scorer del Fiorenzuola sono Bruschi (2 centri) seguito da Nelli e Mamona a 1.

Le parole di mister Tabbiani

Abbiamo passato una buona settimana di lavoro, la squadra come da inizio anno si allena bene e per questo sono molto contento. Contro il Seregno ci attende una partita molto complicata, è una squadra molto forte con grande qualità. Ha iniziato forse con pochi punti ma anche a causa di un calendario molto complesso, ma si tratta di una squadra molto aggressiva quando è in non possesso palla. Avremo poco tempo per pensare e dovremo essere pronti a fare tanti duelli; sono due stili di gioco molto diversi, a noi potrebbe servire per migliorare anche a livello di impatto. Sono sicuro però che siamo pronti ad affrontare queste tre partite in una settimana con una identità che continua a crescere. Luca Tabbiani

Segui Fiorenzuola-Seregno LIVE dalle 17:30 su STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND