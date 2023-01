Fiorenzuola-Vis Pesaro LIVE (0-0): iniziato il match

Segui FIORENZUOLA-VIS PESARO LIVE dalle 14:30 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani torna in campo contro la Vis Pesaro nella prima gara del 2023: al Velodromo Pavesi i rossoneri vogliono tornare a vincere dopo i due passi falsi (per ultimo la sconfitta contro la Fermana) dello scorso anno solare e ritrovare i 3 punti per migliorare ulteriormente la propria classifica.

PRIMO TEMPO (0-0)

8′ prima conclusione in porta per gli ospiti con Cannavò che recupera il pallone sulla trequarti e scarica col destro: angolato ma Battaiola è sulla traiettoria e blocca

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Bondioli, Frison, Yabre, Fiorini, Di Gesù, Stronati, Giani, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

VIS PESARO: Farroni, Rossoni, Gavazzi, Bakayoko, Cannavò, Zoia, Di Paola, Aucelli, Coppola, Fedato, Pucciarelli. All. Brevi

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola arriva a questa sfida all’ottavo posto con 32 punti ma con un solo punto nelle ultime 3.

I rossoneri si stanno muovendo sul mercato per andare a rinforzare il centrocampo: a questo scopo è arrivato in settimana Piccinini, che sarà subito a disposizione di mister Tabbiani.

La Vis Pesaro di mister Brevi è in grande difficoltà: si trova al penultimo posto in classifica a +1 dall’ultimo e, proprio per questo motivo, è alla disperata ricerca di punti. Gli ospiti hanno il peggior attacco del campionato e non vincono da ormai tre mesi ma non vanno presi sotto gamba perchè la Serie C insegna che ogni gara fa quasi storia a sè.