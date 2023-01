Calciomercato – Porte girevoli per il Fiorenzuola: torna Piccinini, esce Arduini

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Pisa Sporting Club 1909 le prestazioni sportive del centrocampista Gabriele Piccinini, fino al 30/06/2023. Per Piccinini, classe 2001, si tratta di un ritorno in rossonero, dopo aver disputato in prestito la seconda metà della stagione 2021/2022 collezionando 16 presenze con la maglia di U.S. Fiorenzuola.

Piccinini andrà quindi a replicare il percorso calcistico sportivo svolto nella sua stagione 2021/2022, quando aveva iniziato in Serie B con la maglia toscana del Pisa Sporting Club collezionando 7 presenze in campionato.

Gabriele è già a disposizione di Mister Tabbiani e del suo staff e potrà essere già impiegato nella gara di domani contro la VIS Pesaro 1898.

Arduini all’Arezzo

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver trasferito a titolo temporaneo alla Società Sportiva Arezzo le prestazioni sportive di Ettore Arduini, centrocampista classe 2003, fino al 30/06/2023.

Arduini, arrivato in rossonero nell’estate 2022, proseguirà quindi il suo percorso stagionale in Serie D Girone E per poi ritornare in U.S. Fiorenzuola a partire dall’inizio della prossima stagione.