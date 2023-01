Volley, Serie B2 – 3-0 a Rivalta: il Fumara Everest apre al meglio il nuovo anno

Il Fumara Everest riparte da dove aveva lasciato prima delle festività natalizie conquistando la vittoria numero dodici in campionato. Sono ora 35 i punti in classifica delle biancoblu che mantengono le sette lunghezze di vantaggio su Volley Stadium Mirandola, più immediata inseguitrice.

Il Mio Volley va in campo con Gemma e Hodzic in diagonale, Scarabelli e Cornelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

Sono i punti di Guaschino e Nedeljkovic ad aprire il 2023 sportivo biancoblu con il primo parziale che si apre nel segno dell’equilibrio (6-7). Un ace di Scarabelli seguito da un attacco di Cornelli servono il primo allungo della squadra di Mazzola (6-10), time out per le padrone di casa. Rivalta tenta di recuperare terreno ma l’ingresso di Ducoli e un buon filotto biancoblu ripristinano il margine (14-20). Si va in archivio sul 18-25.

Il Fumara Everest apre con un break di cinque punti il secondo set, Nedeljkovic spedisce a terra la fast del 2-9. Gemma gioca d’astuzia per il 4-13 con le biancoblu che mantengono il controllo (8-16 prima, 10-19 poi): Galibardi trova il mani out del 16-23.

I primissimi scambi del terzo parziale ripercorrono quelli del primo set, si gioca punto a punto poi è Scarabelli ad attaccare in diagonale per il primo strappo (4-8) e il conseguente time out dell’Inox Meccanica. Hodzic manda in doppia cifra il tabellone (5-10) premendo sulla seconda linea avversaria (7-14). Galibardi infila l’ace del 10-20, la strada è spianata per la vittoria della gara.

INOX MECCANICA RIVALTA-FUMARA EVEREST MIOVOLLEY 0-3

(18-25; 18-25; 15-25)

INOX MECCANICA RIVALTA: Tessari 7, Olioso 5, Bazzoli 5, De Benedetti, Ballestriero 6, Mazzi 1, Visentini 1, Onyeukwu 2, Gualtieri, Castagna 4, Avona (L). NE: Rossetti, Venturini (L). All. Verri

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 4, Bianchini, Hodzic 11, Scarabelli 7, Cornelli 1, Ducoli 10, Galibardi 2, Guaschino 9, Nedeljkovic 6, Fizzotti (L) 1. NE: Molinari, Viola, Passerini (L). All. Mazzola-Falco