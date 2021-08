Scazzola dopo Piacenza-Trento: “Un peccato per il pari, ma soddisfatto” – AUDIO

Finisce con un pareggio la prima partita di campionato di mister Scazzola e del Piacenza Calcio che non riesce ad andare oltre allo 0 a 0 contro il Trento.

Il match è stato a larghi tratto condotto dai biancorossi a cui però è mancato quel briciolo di cattiveria in più sotto porta.

Mister Scazzola, nel post partita, è intervenuto ai micorofoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND, per analizzare la gara.

Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi; ai punti avremmo vinto noi. Abbiamo giocato contro una squadra organizzata e molto ben messa in campo; quindi se guardo quell’aspetto posso ritenermi soddisfatto. E’ chiaro che quando giochi una partita così e poi non vinci non puoi essere contento al 100%.

E’ vero dobbiamo migliorare ma anche il campo non ci ha aiutato. Dover far sempre tre tocchi e non poter fare la giocata di prima rende le ripartenze molto difficili.

Non sono abili ma per le nostre caratteristiche non ci ha aiutato: ovviamente se avessimo sfruttato una delle 4 occasioni che abbiamo avuto avremmo vinto. In serie C non hai 10 occasioni da gol tutti i weekend.

Mister Scazzola