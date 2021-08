Piacenza – Trento Live 0-0

Inizia l’avventura in campionato per il Piacenza Calcio di mister Scazzola. Dopo l’ottima prova in coppa (leggi qui) i biancorossi debuttano al “Garilli” contro la neopromossa Trento.

La partita



Inizia il campionato del Piacenza Calcio!

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi, Armini, Codromaz, Marchi, Parisi Bobb, Suljic, Giordano, Corbari, Gonzi, Dubikas. All Scazzola

Trento: (4-3-1-2) Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Caporali, Nunes, Osuji, Belcastro; Chinellato, Barbuti. All Parlato