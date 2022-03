Scazzola dopo Padova – Piacenza: “Troppi errori a inizio match” – AUDIO

Il Piacenza Calcio di mister Scazzola esce sconfitto per 3-1 contro il Padova, in un match molto complicato che, sulla carta, vedeva i biancorossi sfavoriti contro una delle corazzate del girone A di Serie C.

Scazzola, al termine della partita, è stato intervistato ai microfoni di RADIOSOUND.

Padova superiore a noi, ma partita strana

E’ stata una partita strana, giocavamo contro una squadra superiore a noi ma abbiamo commesso troppi errori soprattutto ad inizio match.

Abbiamo concesso due o tre occasioni e abbiamo preso 3 gol. Cristiano Scazzola

Un Piacenza a due facce

Nei primi venti minuti abbiamo sbagliato cose veramente semplici e siamo stati anche punti con i loro due gol. Poi per 50 minuti siamo stati bravi e abbiamo messo sotto una squadra costruita per puntare al vertice. Nel primo tempo poi, se guardiamo le occasioni, almeno un gol lo avremmo potuto fare. Cristiano Scazzola

Ora testa all’Albinoleffe, partita molto importante

Mi aspetto una partita molto difficile contro una squadra in lotta come noi per i playoff. Hanno individualità importanti che in questa categoria, spesso, spostano gli equilibri. Cristiano Scazzola

Qui l’intervista completa a mister Scazzola dopo Padova – Piacenza