Padova-Piacenza 3-1, i biancorossi vanno troppo a sprazzi

Seconda sconfitta consecutiva per il Piacenza calcio di mister Scazzola, che dopo il derby con il Fiorenzuola perde anche contro il Padova di Oddo. Ad aprire le marcature ci pensa Rolando, il bis è di Chiricò, il mago Cesarini tiene accesa la fiammella della speranza ma un colpo di testa di Ceravolo chiude il match a dodici minuti dal termine.

I biancorossi rimangono stabili al nono posto (+2 sull’undicesimo e +7 sulla zona playout), mentre i veneti volano a -4 dal Sudtirol. Il campionato è ancora apertissimo.

La cronaca di Padova-Piacenza

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Fuori anche Cesarini, dentro Compaore. Il Piacenza si arrende

83′ Munari tenta di rendersi pericoloso, ma il Padova è in controllo

78′ GOL DI CERAVOLO! 3-1 PADOVA! Cross dalla destra di Jelenic, Nava si dimentica Ceravolo, colpo di testa preciso del centravanti e partita in ghiaccio

76′ Dentro Terrani per Bifulco e la coppia Rillo-Rossi in casa Piacenza

75′ Giordano prova ad essere pericoloso con un cross, ma nessuno ci arriva

68′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL MAGO CESARINI! 2-1! Parisi la mette in mezzo da destra, Rabbi non aggancia, la palla arriva sui piedi di Cesarini che con la zampata mancina supera Donnarumma

65′ Contropiede perfetto del Padova che si chiude con il tiro di Germano: palla larga di poco

64′ Ammonito Munari (Piacenza)

63′ Gonzi trova una bella palla in area per Cesarini, ma l’arbitro ferma per fuorigioco

61′ Ammonito Germano (Padova)

55′ Triplo cambio nel Padova: dentro Ceravolo, Settembrini e Della Latta, fuori Ronaldo, Chiricò e Cissé

54′ Ammonito anche Jelenic (Padova)

50′ Il Piacenza pressa forte e cerca di essere più aggressivo

48′ Ammonito Ronaldo (Padova)

46′ Si riparte

Primo tempo

INTERVALLO – Termina 2-0 il primo tempo all’Euganeo di Padova. Per i padroni di casa gol di Ronaldo e Chiricò

45′ Un minuto di recupero

43′ Gran bomba di Munari dal limite dell’area: Donnarumma respinge un’altra volta

42′ Ultimi tre minuti più recupero all’Euganeo

37′ Girata al volo di Cesarini all’altezza del dischetto leggermente spostata verso sinistra: grande risposta di Donnarumma

33′ Ammonito Ajeti (Padova)

31′ Rabbi ci prova con il destro dai 25 metri: palla centrale

30′ Superata la mezz’ora all’Euganeo, ma nulla è cambiato

27′ Il Padova continua a muovere palla a piacimento

24′ Uno-due devastante dei padroni di casa: adesso il Piacenza deve reagire

17′ PIACENZA IN BAMBOLA, 2-0 PADOVA! Chiricò entra in area, salta secco Nava e supera Tintori con un bel diagonale di destro

13′ GOL FANTASTICO DI RONALDO! Il giocatore del Padova si beve Marchi al limite dell’area e poi con il sinistro supera Tintori

10′ Ancora nessuna parata da parte dei due portieri

5′ Il Padova cerca di fare la partita con ritmo e aggressività. Il Piacenza per ora è guardingo

1′ Iniziata tra Padova e Piacenza

Tabellino Padova-Piacenza

Padova (4-3-3): Donnarumma; Germano, Valentini, Ajeti, Gasbarro; Ronaldo (55′ Settembrini), Dezi (90′ Santini), Jelenic; Chiricò (55′ Ceravolo), Bifulco (76′ Terrani), Cissé (55′ Della Latta). All. Oddo

Piacenza (4-4-2): Tintori; Parisi, Marchi, Nava, Giordano (76′ Rillo); Munari, Castiglia (77′ Rossi), Suljic, Gonzi; Cesarini (88′ Compaore), Rabbi (84′ Lamesta). All. Scazzola

Gol: 13′ Ronaldo, 17′ Chiricò, 68′ Cesarini, 78′ Ceravolo

Ammoniti: Ajeti, Ronaldo, Jelenic, Germano, Munari