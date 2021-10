Triestina Fiorenzuola LIVE (0-0): all’ora di gioco ancora reti inviolate

Segui Triestina-Fiorenzuola LIVE dalle 14:30 su RADIOSOUND!

Primo Tempo (0-0)

7′ ci prova Galazzi, ex Piacenza, con il mancino: tiro potente che impegna Battaiola bravo a trattenere il pallone

Fiorenzuola che dopo aver sofferto nei primi minuti l’iniziativa dei padroni di casa, riesce a guadagnare campo e iniziare a giocare il proprio calcio, così come Tabbiani chiede dalla panchina. Manca però ancora l’occasione da rete.

25′ primo tentativo del Fiorenzuola con un tiro da fuori di Esposito: pallone però molto alto sopra la traversa

29′ si lamentano i padroni di casa per un contatto in area su Gomez: l’azione prosegue e Negro calcia col mancino deviato all’ultimo momento dalla difesa rossonera

30′ sugli sviluppo dell’angolo è ancora Negro a provarci con la testa: Battaiola blocca ma il Fiorenzuola ora è un pò in difficoltà

Finisce la prima frazione a reti inviolate. Un primo tempo equilibrato caratterizzato da due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza però vere e proprie occasioni da rete.

I rossoneri dovranno fare qualcosa in più nel secondo tempo per impensierire il portiere avversario.

Secondo Tempo (0-0)

55′ primo squillo della ripresa per i padroni di casa: ci prova giorno dalla distanza ma Battaiola respinge molto bene

56′ prima grande doppia occasione del match: Rapisarda in tuffo dal limite dell’area piccola non riesce ad inquadrare la porta. Brivido però per il Fiorenzuola.

Lo stesso Rapisarda poi, conclude a lato dopo una brutta palla persa da Ferri.

59′ primi cambi in casa rossonera: Zaccariello per Nelli e Giani per Oneto.

71′ Entra anche Mamona: Tabbiani vuole sfruttare le sue caratteristiche di velocista con le squadre che nel finale di match inevitabilmente si allungheranno

LE FORMAZIONI

TRIESTINA: Martinez; Negro; Ligi; Lopez; Rapisarda; Crimi; Giorno; Galazzi; Iotti; Gomez; De Luca. All. Bucchi

FIORENZUOLA: Battaiola; Olivera; Dimarco; Ferri; Bruschi; Esposito; Oneto; Nelli; Currarino; Palmieri; Cavalli. All. Tabbiani

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo la sconfitta esterna contro il Trento, è atteso da un’altra difficile gara contro la Triestina.

Tabbiani torna da allenatore avversario al Nereo Rocco che per tanti anni è stata la sua cosa come calciatore alabardato.

Segui Triestina-Fiorenzuola LIVE dalle 14:30 su RADIOSOUND!

Su Radio Sound lo sport è protagonista

Ascolta e segui in diretta la radiocronaca su Radio Sound. Ogni volta che il Piacenza calcio scende in campo, va in onda Stadio Sound, la trasmissione dello sport piacentino con tutti i risultati in diretta.

Scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24 dagli store e ascolta la radiocronaca del Piacenza Calcio.