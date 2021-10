Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile biancorosso

Fine settimana di riposo per la Primavera di mister Tretter, mentre l’Under 17 e l’Under 15 hanno sfidato entrambe la Pro Patria. La squadra guidata da Giacobone esce dal “Rubini” con una sconfitta per 3-5: dopo un brutto primo tempo nel quale hanno incassato tre reti, nella ripresa i biancorossi hanno messo in campo un’energia diversa tentando la rimonta e arrivando fino al 3-4, incassando però la quinta rete all’89’ che ha sancito definitivamente la vittoria degli ospiti.

Prima vittoria in campionato invece per i ragazzi di mister Bertolini, trascinati dalla doppietta di Riboni, autore di un uno-due tra il 65’ e il 70’, che permette di avere la meglio sui biancoblu per 2-1.

Importante vittoria anche per l’Under 17 femminile di Imprezzabile che segna 11 reti sul campo del Real Sala Bolognese: nel primo tempo in goal Bottini, Chiesa, Vallavanti e Garbazza Elena; nel secondo tempo si scatena Indelicato che realizza un poker, a cui si aggiunge la doppietta di Bartoletti e la rete di Bossi su rigore.

Infine doppia vittoria sul Fiorenzuola nelle categorie Under 14 e Under 13: il gruppo di Chierici si impone 5-1, mattatori di giornata Di Tanto, autore di una doppietta, e Hohota che ha messo a segno 3 reti, portandosi così entrambi in vetta alla classifica marcatori del girone a quota 7 reti; finisce invece 1-4 (risultato FIGC) il match dei ragazzi di mister Montagna.

U17

PIACENZA CALCIO – PRO PATRIA 3-5

PIACENZA: Pedrazzini, Piacentini (46’ Napoletano), Lambri (26’ Bonafè), Gandolfi, Mantegazza, Odierno,

Dalcerri, Carollo (46’ Ghilardotti), Mattioli (63’ Salsa), Sollini, Cabella (72’ Bassanini). All. Giacobone

PRO PATRIA: Monaco, Reggiori (61’ Arcangeloni), Scrivanti (61’ Tamborini), Giamberini, Irali, Badnjevic,

Ippolito, Del Vecchio (80’ Grillo), Zanaboni (36’ Di Marco), Lamperti (80’ Sofia), Ferrari (80’ Catani). All.

Scandroglio

MARCATORI: 22’ Reggiori, 27’ Ferrari, 45’ Di Marco; 50’ Sollini, 65’ Arcangeloni, 78’ Salsa, 85’ Sollini, 89’

Tamborini.

U15

PIACENZA CALCIO – PRO PATRIA 2-1

PIACENZA: Bianchi, Parmesani (64’ Granata), Serdani, Amon, Costantini, Delmiglio, Curti (36’ Riboni), Rossi

(64’ Ciotola), Macchitella (36’ Montebelli), Velardi (64’ Savoretti), D’Angelo (53’ Fichera). All. Bertolini

PRO PATRIA: Gadda Giulio, Seratoni, Tursi, Gussoni, Bollati (56’ Banfi), Marini (59’ Alberga), Ielmini (50’

Manzatto), Gadda Davide, Lapalombella, Gentile, Castiglioni. All. Massa

MARCATORI: 55’ Riboni, 59’ Riboni, 71’ Gentile.

U14

PIACENZA CALCIO vs FIORENZUOLA 5-1

PIACENZA: Burgazzoli, Muzio, Cavalli (Papamarenghi), Carrettoni (Demartini), Terzi (Vitale), Asciano, Spelta

(Simeone), Herzuah (Hohota), Di Tanto, Desiderato (Martorelli), Pizzi. All. Chierici

MARCATORI: 2 Di Tanto, 3 Hohota

U13

FIORENZUOLA vs PIACENZA CALCIO 1-4 (risultato FIGC)

PIACENZA: Battini, Caramatti, Piacentini, Granata, Guzzaloni, Dellagiovanna, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di

Giacomo, Chiodaroli, Rusca, Ghisoni, Polenghi, Quattrini, Sanogo. All. Montagna