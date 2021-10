Trento-Fiorenzuola LIVE dalle 14:30: Fiorenzuola pericoloso con Tommasini

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecco, il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la difficile trasferta contro il Trento. Un altro scontro tra neopromosse molto importante per i rossoneri che vogliono continuare a far bene.

Primo tempo (0-0)

2′ ci Prova Carini per i padroni di casa sugli sviluppi di calcio d’angolo: il colpo di testa del difensore finisce poco sopra la traversa

12′ grande occasione per il Fiorenzuola con Tommasini che viene lanciato a rete e da posizione defilata sulla destra lascia partire un gran tiro che sfiora il palo della porta difesa da Cazzaro: rossoneri ad un passo dal vantaggio

18′ gol annullato al Fiorenzuola: Currarino stacca di testa libero in area piccola e insacca ma la posizione è nettamente di fuorigioco

Le formazioni

TRENTO: Cazzaro; Dionisi; Trainotti; Carini; Simonti; Caporali; Pasquato; Izzillo; Belcastro; Barbuti; Pattarello. All. Parlato

FIORENZUOLA: Battaiola; Potop; Zaccariello; Ferri; Tommasini; Nelli; Currarino; Palmieri; Cavalli; Mamona; Guglieri. All. Tabbiani

