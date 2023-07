Calciomercato – C’è un ex Piacenza per il Fiorenzuola calcio: Juri Gonzi

Nuovo colpo di mercato per il Fiorenzuola calcio, che annuncia di aver acquisito fino al 30 giugno 2024 un ex giocatore del Piacenza: Juri Gonzi.

Le caratteristiche di Gonzi

Centrocampista italo-russo classe 1994, Gonzi è cresciuto nel settore giovanile del Siena, prima di legare la sua carriera alle maglie di Cuneo, Mantova, Albinoleffe e Piacenza, con cui complessivamente arriva a sfiorare le 300 presenze in Serie C in carriera.

Nelle ultime 3 stagioni Juri Gonzi ha indossato la maglia del Piacenza Calcio, con cui ha totalizzato 98 presenze complessivamente, riuscendo a realizzare ben 12 reti e servire 8 assist ai propri compagni.

Giocatore estremamente duttile, sia da ala che da mezz’ala, Gonzi è già da oggi a disposizione di Mister Andrea Bonatti e del suo staff per il ritiro estivo a Fiorenzuola.

RADIO SOUND, LA RADIO CHE TI RACCONTA LE EMOZIONI DEL FIORENZUOLA CALCIO