Calciomercato – Ufficiale: Jacopo Nelli ritorna al Fiorenzuola a titolo definitivo

Un gradito ritorno e un rinforzo di qualità! Il Fiorenzuola calcio abbraccia a titolo definitivo le prestazioni di Jacopo Nelli, prelevato dal Modena.

Già rossonero e poi biancorosso

Si tratta di un ritorno in rossonero per Nelli, centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, prima di trasferirsi al Seravezza Pozzi con cui ha disputato da Under ben tre stagioni di Serie D. Nel 2021/2022 è stato parte della prima rosa del Fiorenzuola in Serie C, collezionando ben 31 presenze e collezionando 2 reti.

Nell’ultima stagione Nelli ha disputato prima 18 presenze con il Piacenza Calcio, poi altre 15 da gennaio con il Renate, entrambe le squadre in Serie C Girone A.

Jacopo Nelli ha firmato un contratto che lo legherà al Fiorenzuola calcio fino al 30/06/2026, e sarà a partire da oggi a disposizione di Mister Andrea Bonatti e del suo staff.

