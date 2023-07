Durante l’inseguimento speronano i carabinieri e poi fuggono a piedi, nell’auto una ricca refurtiva

Notano un’auto sospetta transitare attraverso Pontenure e decidono di fermarla. Di tutta risposta la vettura in questione, una Volkswagen Up, ha proseguito la propria corsa. Ne è scaturito un inseguimento tra le strade interne al paese di Pontenure.

Inseguimento che è terminato in via Guagnini, un vicolo cieco. A quel punto i malviventi hanno speronato la vettura dei carabinieri e dopo l’impatto i tre banditi a bordo sono fuggiti a piedi prendendo direzioni diverse.

I carabinieri, fortunatamente, non hanno riportato gravi lesioni. All’interno della vettura bloccata era presente abbondante refurtiva, probabilmente provento di un furto commesso in qualche abitazione della zona poco prima. Indagini sono in corso.

Il racconto dell’episodio

I ladri sono riusciti a dileguarsi scappando a piedi abbandonando l’auto con della refurtiva.

La fuga dei ladri è iniziata poco prima delle 23 di venerdì 14 luglio da via Prati a Rivergaro dove i malviventi si erano introdotti da una finestra in un’abitazione privata. Il proprietario e la sua famiglia erano in ferie in Sardegna e mentre stavano cercando con un flessibile di aprire la cassaforte è scattato l’allarme. La banda si dava a precipitosa fuga a bordo di un’utilitaria che è stata vista sfrecciare sulla Statale 45 da una pattuglia della Stazione di Rivergaro. Ne è nato un inseguimento alla fine del quale i ladri hanno speronato la “gazzella” dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza, che allertata dalla Centrale Operativa era riuscita ad intercettare l’auto alla fine della tangenziale a Montale.

L’inseguimento è terminato in un vicolo senza uscita alle spalle del supermercato Conad a Pontenure. I tre fuggitivi hanno abbandonato il veicolo e si sono allontanati a piedi in direzioni diverse, facendo perdere le loro tracce. I carabinieri per fortuna non hanno riportato lesioni gravi. L’auto della banda è stata sequestrata: all’interno c’erano numerosi attrezzi da scasso ed alcuni flessibili, alcune borse griffate e gioielli presumibilmente provento di furti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Piacenza per i rilievi del sinistro, mentre la Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza ha effettuato i rilievi sull’auto della banda ed iniziato subito le indagini.