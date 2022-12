Calciomercato – Il primo colpo del Piacenza è Andrea Accardi: trattativa in chiusura

Un difensore in più per Scazzola, il Piacenza batte il primo colpo di questo mercato invernale che sta aprendo i battenti. Secondo quello che abbiamo raccolto, il direttore sportivo Matteassi ha raggiunto l’accordo con il Palermo per il difensore Andrea Accardi che firmerà un contratto fino al termine di questa stagione.

La carriera di Accardi

Cresciuto nell’Audace Monreale (squadra palermitana) e nel Palermo, fa il suo esordio in Serie A il10 maggio 2015 contro l’Atalanta. Nel 2015-2016 passa in prestito al Trapani, in Serie B, dove gioca 2 partite, mentre nel 2016-2017 gioca in prestito al Modena, in Serie C, disputando 24 partite in campionato e 2 in Coppa Italia.

Rientrato al Palermo per fine prestito, gioca 7 partite nel campionato di Serie B e una partita in Coppa Italia nella stagione 2017-2018, mentre nella stagione 2018-2019, dopo aver rinnovato il contratto in scadenza, gioca una partita in Serie B.

Dopo il fallimento della società rosanero, rimane in Sicilia e diventa uno dei protagonisti della doppia scalata dalla Serie D alla Serie B, categoria dove milita attualmente il Palermo.