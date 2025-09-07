Dalla Bakery Piacenza al successo ai campionati del mondo di volley: la favola di Carlotta Cambi

Di Nicolò Premoli

L’Italia è campione del mondo di volley femminile, Carlotta Cambi stringe la medaglia d’oro tra le mani dopo una finale che toglie il respiro, dopo l’apnea vissuta soltanto ieri con la vittoria al tiebreak sul Brasile.

Orro-Egonu, Cambi-Antropova: un doppio cambio da fare invidia ad ogni nazionale sul globo con la palleggiatrice che tocca le stelle sopra a Bangkok insieme alle compagne di squadra. Il presente parla del mondiale ma nel suo passato non si può dimenticare la parentesi locale: Cambi era infatti approdata alla Bakery Piacenza nella stagione 2014/15 dopo la storica promozione in Serie A2 sotto la guida dell’indimenticata patron Marco Beccari.

Cambi aveva così esordito nella seconda serie del campionato italiano: in panchina coach Andrea Pistola per una squadra chiamata alla missione salvezza con un’età media decisamente bassa ed alcune giocatrici di grande esperienza come Luciana Do Carmo e Natalia Viganò. La regista toscana si era calata subito al meglio nella realtà piacentina e dopo il primo periodo di assestamento aveva guidato le compagne in un percorso intenso, costellato da parecchie gare condotte al tiebreak, culminato con la corsa sfrenata verso la tribuna del PalaAlberici per la salvezza in A2.

Sono trascorsi dieci anni esatti, due lustri per Carlotta che anche nella finalissima di Bangkok ha saputo piazzare alcuni colpi importanti, quando chiamata in causa da Julio Velasco. Un’Italia che ha saputo soffrire, incassare i colpi di una imprendibile Vargas ma esultare ed alzare le braccia al cielo per un successo che mancava dal 2002 quando sottorete c’era un’altra giocatrice che a Piacenza aveva lasciato più di un segno, Manuela Leggeri. Ma questa è un’altra storia, questo è un altro Mondiale.

