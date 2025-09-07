Piacenza – Desenzano 1-0, L’autorete di Giorgi regala i primi 3 punti della stagione ai biancorossi. Franzini: “Ho visto una squadra solida” – AUDIO

Il Piacenza inizia il campionato con un successo al “Garilli” nello scontro diretto con il Desenzano.

Franzini non ama le sorprese e schiera l’11 annunciato con Taugourdeau in mezzo al campo e Trombetta tra Mustacchio e D’Agostino nel 4-3-3 disegnato dal tecnico di Vernasca.

I biancorossi sembrano infiammare la partita al minuto numero 8 del primo tempo Mustacchio entra in area dalla destra e da posizione molto defilata si inventa un eurogol, purtroppo era tutto fermo: il giocatore del Piacenza era partito in fuorigioco.

Per la verità la prima frazione ha visto il Desenzano primeggiare negli spazi, specialmente a centrocampo, con i biancorossi che hanno faticato tantissimo a giocare palla a terra. Nella ripresa i locali si fanno vedere più spesso dalle parti di Fratti, ma è un episodio abbastanza fortuito a decidere la partita.

Al 70′ Giorgi, nel tentativo di liberare la sua area, finisce per colpire il pallone d’esterno beffando il suo portiere per un’autorete particolarmente sfortunata. Nel finale spazio per Lordkipanidze, Campagna e Garnero. Finale con brivido per i piacentini: Gabbianelli segna dalla distanza al 93′, ma un compagno è in fuorigioco attivo e l’arbitro annulla il gol.

Domenica prossima i piacentini saranno ospiti della Cittadella Vis Modena, altra formazione interessante di questo campionato.

Arnaldo Franzini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Via al campionato 2025/26 del Piacenza Calcio! Segui la diretta del match sulle frequenze di Radio Sound.

2’- Inizia forte il Desenzano provando ad addentrarsi nell’area biancorossa. Nessun pericolo da segnalare finora.

5’- Ancora in avanti il Desenzano. Poco fa azione pericolosa nata da un traversone da calcio Piazzato del capitano Gori. Più Desenzano che Piacenza in questo inizio.

8’- Eurogol annullato a Mustacchio per fuorigioco! Un rimpallo fortuito favorisce Trombetta che in qualche modo riesce a servire Mustacchio che defilato calcia con l’esterno sul palo opposto e infila Fratti; nulla di fatto, però, perché prima della conclusione del 7 biancorosso è arrivato il fischio del direttore di gara che ha segnalato offside.

20’- Ritmi molto alti in questa prima parte di gara. Ammonito Bakayoko per un fallo a centrocampo.

25’- Cooling break al “Garilli” viste le alte temperature.

31’- Ancora Desenzano in avanti. I biancorossi soffrono la fisicità degli avversari, ma ancora invariato il risultato.

37’- Colpo di testa pericoloso da parte di Antonelli. Altra occasione per il Desenzano. Ammonito Sbardella nelle file dei biancorossi.

45’- 4’ di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+4’- Finisce qui il primo tempo. Nessun gol fin qui, ma più Desenzano che Piacenza. Mancano 45’ e i biancorossi vogliono i primi 3 punti del campionato.

Secondo tempo

45’- Inizia ora il secondo tempo del match. Nessun cambio da ambe le parti.

49’- Ritmi bassi in questo inizio di ripresa. Piacenza chiuso nella propria metà campo.

52’- Prima occasione nitida di questo secondo tempo: D’Agostino tenta il traversone dall’out di sinistra, Potzolu calcia al volo, trova una deviazione e la palla va in corner. Sugli sviluppi colpo di testa di Sbardella che esce di poco sopra la traversa.

57’- Biancorossi che hanno alzato i giri del motore: poco fa due occasioni create dai piacentini.

65’- Desenzano sottotono, biancorossi che stanno prendendo il controllo del match.

71’- Biancorossi in avanti con un autogol! Giorgi sbaglia il rinvio e infila Fratti, il Desenzano si fa lo sgambetto da solo e il punteggio dice 1-0 Piacenza!

76’- Piacenza che gestisce il prezioso vantaggio, ospiti alla ricerca del pareggio.

81’- Entrato Lordkipanidze, il neo acquisto biancorosso.

86’- Altro cambio nelle file dei piacentini: Campagna subentra a Potzolu.

90’- 5’ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+5’- Finisce qui. Il Piacenza supera di misura il Desenzano e conquista i primi 3 punti del campionato.

Le formazioni

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon, Potzolu, Taugourdeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini.

Desenzano (3-5-2): Fratti; Antonelli, Gori, Brighenti, Bakayoko, Giorgi, Barranca, Bovolon, Ntube, Parlato, Baraye. All. Gaburro.

A cura di Riccardo Celli

