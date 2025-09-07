Punti di vista: “Un ottimo inizio di stagione”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Desenzano – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Partita che era chiaramente uno scontro diretto contro un avversario che si è dimostrato forte, proprio come ci aspettavamo.

Il primo tempo, pur senza particolari occasioni da rete, è stato una sorta di partita a scacchi: i lombardi hanno mostrato una certa superiorità in mezzo al campo e hanno mantenuto un buon possesso palla.

Quello che invece è mancato in gran parte ai biancorossi è stato il fraseggio a centrocampo, che non riuscivano mai a sviluppare e che, in realtà, cercavano anche poco.

Le uniche azioni pericolose sono nate quando veniva servito in profondità Mustacchio, che ha provato costantemente l’inserimento ma senza riuscire ad essere preciso nella giocata finale.

I punti di vista di Amorini in formato video

