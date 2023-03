Installazione di una gru, cambia la viabilità in via Emilia Pavese

Per consentire l’esecuzione dei lavori di installazione di una gru, dalle ore 20.30 alle 23.30 di lunedì 13 marzo, in via Emilia Pavese, nel tratto compreso tra la rotonda di piazzale Torino e quella all’incrocio con le vie Cassina e Montebello, è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere il tratto interessato con la massima cautela), mentre sempre in via Emilia Pavese, nel tratto compreso tra il civico 23 e la rotonda all’incrocio con le vie Cassina e Montebello, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Inoltre, per consentire l’effettuazione dei lavori di spostamento di una linea telefonica, dalle ore 12 alle 18 di giovedì 16 marzo, in via Cittadella presso il civico 2 è istituito il divieto di circolazione, mentre nel tratto compreso tra il civico 4 e l’incrocio con Largo Matteotti è istituita la revoca del senso unico di marcia a uso esclusivo di residenti, dimoranti e possessori di posti auto ivi ubicati. Infine, in via Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 14 e l’incrocio con via Cittadella è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.