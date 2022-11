“Camminare, Pellegrinare”, la conferenza spettacolo di Filippo Arcelloni al Trieste 34 dall’11 al 13 novembre.

Camminare, Pellegrinare

Hai mai fatto un lungo cammino ? Ti piacerebbe farlo e non trovi il tempo, la voglia, il coraggio di farlo ? Quando un camminatore diventa un pellegrino ? Forse potrai trovare le risposte a queste domande in una delle tre repliche di “Camminare Pellegrinare”, la conferenza spettacolo di Filippo Arcelloni.

Dal 2020al 2022 Filippo ha percorso, per 3 volte ,la Via Francigena del Nord italia. Dal Passo del Gran San Bernardo a Roma, dove Tra una tappa e un incontro occasionale ha raccolto pensieri e riflessioni sul cammino che sono diventati un progetto teatrale che debutterà al Teatro Trieste 34 in data 11.12.13 novembre. Si parla di cammini, pellegrinaggi, pensieri, ricordi, immagini e stupore e tante altre cose serie e amene.