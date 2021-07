L’Associazione Amici del Cane di Fiorenzuola è stata ospite a Radio Sound di Volontariato in Onda. Si tratta di un appuntamento informativo in collaborazione tra la storica emittente piacentina e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Ufficialmente siamo nati nel 2009 – spiega la volontaria Wilma Passera – ma la storia è cominciata diverso tempo prima. Infatti una parte di soci presta la propria opera di volontariato all’interno del canile di Fiorenzuola già dagli inizi degli anni ’90. Dal 2016 il nostro impegno è cresciuto ulteriormente avendo preso in gestione il Canile Intercomunale di Fiorenzuola. Un compito che portiamo avanti con dedizione ed entusiasmo, animati dal desiderio di migliorare quanto più possibile le condizioni di vita dei cani ospitati”.

Cosa comporta la gestione del canile che ospita anche animali di zone limitrofe a Fiorenzuola?

“Intanto assicurare che i cani stiano bene. In particolare noi speriamo sempre che i nostri amici a quattro zampe siano di passaggio. Curiamo l’alimentazione e la salute anche con l’appoggio di un veterinario che è praticamente convenzionato con la struttura. Poi in caso di bisogno andiamo anche in cliniche esterne. Inoltre abbiamo un’educatrice molto brava che ci dando una mano sulle adozioni, perché vengono valutate bene le richieste”.

Il sogno per il futuro?

“Creare un parco per i cani e avere sempre più volontari per portare in passeggiata i cani”.

L’Associazione Amici del Cane di Fiorenzuola ospite di Volontariato in Onda – AUDIO intervista

Le finalità dell’Associazione

– promuovere il rispetto e la tutela del mondo animale ( dei cani in particolare ).

– sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del randagismo.

– intervenire o segnalare alle autorità competenti casi di maltrattamento o abbandono.

Informazioni

Sito dell’associazione.