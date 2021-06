Bakery, è Gara3. Campanella: “Siamo 1-1, a Livorno difesa più attenta” – AUDIO

La Bakery Piacenza di Federico Campanella, sconfitta da Livorno al termine di una partita tiratissima in gara2, guarda già a venerdì, giorno in cui le due squadre scenderanno in campo in una attesa gara3.

L’allenatore di Piacenza ha rilasciato alcuni commenti a Radio Sound prima della trasferta toscana:

“Gara2 è stata una partita non giocata come sappiamo fare nel primo tempo. Nella ripresa invece siamo scesi in campo alla pari rimontando con una grande prestazione. Abbiamo rimesso tutto in gioco, aggiungendo un pò di pepe a questa finale: ora siamo 1-1. Andiamo a Livorno sapendo di dover giocare a viso aperto, continuando da dove ci siamo fermati nella seconda fase di Gara2. Tanto passerà dalla nostra difesa: dovremmo essere più attenti, evitando di concedere facili secondi tiri a Livorno. La componente pubblico può incidere certo, è bello giocare con una cornice di persone. Sarà un fattore: sta a noi recepirlo come positivo per motivarci”.

Di seguito l’intervista completa a Federico Campanella, coach della Bakery Piacenza prima di Gara3 contro Livorno: