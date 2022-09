Canottaggio – Bronzo per le ragazze della Vittorino da Feltre agli italiani per società

Alla vigilia della chiusura della stagione sportiva di canottaggio, le atlete della Vittorino da Feltre conquistano un altro risultato di prestigio. Lo scorso fine settimana, infatti, sulle acque canavesi del lago di Candia, in provincia di Torino, la formazione biancorossa ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani per società. Terzo gradino del podio tricolore per l’equipaggio della Vitto composto da Gemma Ghinelli, Magenta Angelelli, Anna Mazzocchi e dalla giovanissima Sonia Ghinelli, che nella finale del quattro di coppia Over 18 ha chiuso la gara al terzo posto alle spalle della Canottieri Firenze (argento), e della Canottieri Gavirate che ha conquistato il titolo italiano.

Finale sfortunata, invece, per la solita Gemma Ghinelli che nella prova del singolo, dopo aver vinto la propria gara di qualificazione, si è classificata ai piedi del podio giungendo quarta a pochi secondi di distanza dalla medaglia di bronzo.

Quarto posto nella Finale B, e quindi dodicesima posizione assoluta, per il quattro Under 18 biancorosso formato da Leonardo Ghioni, Dario Guerra, Olmo Merli e Giacomo Salvarani. Sempre tra gli Under 18 qualificazione per le finali mancata dal doppio misto composto dai quindicenni Nicola Balduzzi e Sonia Ghinelli, e anche da Magenta Angelelli nella gara del singolo.

In contemporanea con i Campionati Italiani per società si sono svolti, sempre a Candia, anche il Gran Premio dei giovani – Trofeo delle Regioni e il Meeting nazionale riservato alle categorie Allievi, Cadetti e Master, due competizioni in cui la Vittorino da Feltre è riuscita ancora una volta a mettersi in evidenza. Nel Trofeo delle Regioni, infatti, con i colori dell’Emilia-Romagna, meritata medaglia di bronzo nel doppio Cadetti (14 anni) per il biancorosso Marco Tinelli in equipaggio tutto piacentino con l’altrettanto eccellente Matteo Sardi della Nino Bixio. Nella stessa categoria, ma nella prova del singolo, settimo posto per Elisabetta Lazzaroni. Nella categoria Ragazzi, invece, buon sesto posto finale, sempre con i colori dell’Emilia-Romagna, per l’equipaggio composto da Leonardo Ghioni, Dario Guerra, Olmo Merli e Giacomo Salvarani.

Oltre al terzo posto conquistato nel Trofeo delle Regioni, il biancorosso Marco Tinelli si è anche infilato al collo la medaglia d’argento vinta al Meeting nazionale (categoria Cadetti) nella gara del singolo.

Un weekend di grandi soddisfazioni, quindi, per il Presidente Gianluigi Tedesco e per lo staff tecnico biancorosso composto da Paolo Michelotti, Luca Preti, Gianluca Riscazzi, Umberto Moroni, Paolo Groppi e Sara Groppi.