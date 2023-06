Canottaggio – Due bronzi agli Italiani per la Vittorino da Feltre con Gemma e Alicia Ghinelli

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione della Vittorino da Feltre ai Campionati italiani di canottaggio per le categorie Under 17, Under 23, Para rowing ed Esordienti, svoltisi lo scorso fine settimana a Gavirate, in provincia di Varese. La società biancorossa si è infatti messa in luce conquistando due medaglie di bronzo, una con Gemma Ghinelli nella categoria Under 23 e una con Alicia Ghinelli tra gli Esordienti.

Gemma Ghinelli, atleta di punta della squadra biancorossa allenata da Paolo Michelotti, Gianluca Riscazzi, Umberto Moroni e Paolo Groppi, si è infilata al collo la medaglia di bronzo conquistata nella finale del singolo. Il percorso di Gemma era iniziato con un secondo posto in batteria che ha costretto l’atleta biancorossa a guadagnarsi la finale attraverso la vittoria nella gara dei recuperi. In finale, la portacolori della Vittorino ha disputato un’ottima prova, giungendo alle spalle di Alice Gnatta (Cus Torino) e di Susanna Pedrola (Canottieri Bissolati). Oltre al meritato bronzo, per Gemma Ghinelli è arrivata anche la convocazione al pre-raduno valevole per la partecipazione ai Mondiali di canottaggio Under 23.

Tra gli Under 23

Sempre tra gli Under 23 in gara agli italiani di Gavirate da segnalare anche il buon sesto posto finale di Magenta Angelelli e Anna Mazzocchi, nella specialità del doppio pesi leggeri. Non è invece riuscito ad ultimare la sua prima partecipazione ai tricolori Under 23, a causa di un’indisposizione fisica, il giovane Leonardo Ghioni nella specialità singolo pesi leggeri.

Ad arricchire ulteriormente il medagliere della Vittorino ha poi contribuito anche Alicia Ghinelli, che nella gara del singolo Esordienti (categoria riservata agli atleti che praticano l’attività agonistica per la prima volta da un anno), ha vinto la medaglia di bronzo classificandosi terza alle spalle di Greta Varesi (Canottieri Varese) e di Laura Cortino (Canottieri Padova).

Categoria U17

Nella categoria Under 17 finalissima sfumata per un soffio al quattro di coppia biancorosso composto da Marco Tinelli, Giacomo Salvarani, Dario Guerra e Matteo Sardi. Dopo il secondo posto del sabato in batteria, sufficiente per l’accesso alla semifinale, i biancorossi si sono classificati quinti nella semifinale più competitiva.

Sempre tra gli Under 17 non sono riusciti a superare i recuperi, nella specialità del 4 senza timoniere, Nicola Rossetti, Luca Groppi, Stefano Bozzini e Matteo Mazzadi. Identico copione anche per Elisabetta Lazzaroni e Sonia Ghinelli, iscritte entrambe nella specialità del singolo.

