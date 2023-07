Canottaggio – Un argento e due bronzi per la Vittorino da Feltre al Festival dei Giovani

Si è chiusa con un tris di medaglie – un argento e due bronzi – la partecipazione della Vittorino da Feltre all’edizione 2023 del Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”. Importante manifestazione agonistica riservata alle categorie Allievi B, Allievi C e Cadetti (dai 10 ai 14 anni), andata in scena lo scorso fine settimana al Lido della Schiranna, sul Lago di Varese.

Il racconto delle gare

La squadra biancorossa allenata da Paolo Groppi, Umberto Moroni e Paolo Michelotti, ha conquistato la prima medaglia grazie a Tommaso Guizzardi che, nella gara del doppio in equipaggio misto con Iago Silva Santos della Nino Bixio, è salito sul secondo gradino del podio al termine di una gara intensa ed equilibrata che ha visto i due atleti piacentini arrivare ad un soffio dall’equipaggio che si è aggiudicato l’oro. Podio soltanto sfiorato, invece, per Pietro Campominosi, che nella gara del singolo Cadetti (classe 2009) si è posizionato al quarto posto finale. Stesso copione anche per Viola Ferrari che ha sfiorato il bronzo. Quinto posto finale, invece, per Alberto Molari (classe 2012). Nella prova del doppio in equipaggio misto con Emiliano Pilolli del CUS Ferrar è stato penalizzato da un errore tecnico degli ultimi metri di gara. Prestazione annullata invece per Cristina Catelli, impossibilitata a scendere in acqua causa la cancellazione della gara per maltempo.

La seconda perla di Guizzardi

Tommaso Guizzardi è nuovamente salito sul podio nella seconda giornata di gare. Sul terzo gradino insieme al compagno di squadra Joshua Delle Serre al termine della gara del doppio. I due giovani atleti della Vittorino si sono successivamente messi in luce con i colori della Rappresentativa Regionale insieme ai “cugini” della Nino Bixio, Iago Silva Santos e Michele Freschi, classificandosi terzi nella regata del quattro di coppia.

Ottima gara per Mattia Pandelli e Pietro Campominosi in doppio Cadetti maschile. Hanno concluso al settimo posto.

L’ultima gara

Nella terza e conclusiva giornata di gare i biancorossi Mattia Pandelli, Pietro Campominosi, Tommaso Guizzardi e Joshua Delle Serre sono scesi in acqua nella specialità del 4 di coppia Cadetti, conquistando il sesto posto. Anche il doppio Cadetti composto da Edoardo Cavanna ed Enea Bosu si è fatto valere terminando la gara al settimo posto. Sempre nell’ultima giornata ha gareggiato anche Elissa Bosu, nel del 4 di coppia Allievi B in equipaggio misto composto da Canottieri Tritium, Marina Militare ed Eridanea. L’equipaggio si è piazzato al settimo posto.

RADIO SOUND, ASCOLTA IL RITMO PIACENTINO CLICCANDO QUI