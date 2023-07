La Canottieri Ongina saluta e ringrazia tre giocatori che hanno fatto parte della rosa della scorsa stagione in B maschile culminata con la disputa dei play off. All’opposto Henry Miranda (reduce da una pluriennale esperienza in giallonero), allo schiacciatore Alexander Chadtchyn e al centrale Marcello Marcoionni va anche l’in bocca al lupo per il futuro.