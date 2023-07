Tangenziale Castel San Giovanni, la Lega incontra Salvini: “C’è l’impegno del governo”

I consiglieri regionali della Lega, Matteo Rancan, neo segretario Lega Emilia, e Valentina Stragliati, la senatrice piacentina Elena Murelli e Corrado Pozzi, fra i padri fondatori della Lega Emilia hanno incontrato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Al centro dell’incontro la realizzazione della tangenziale nord-ovest di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (fra il casello dell’A21 e la strada provinciale 10R Padana Inferiore).

“Una vicenda annosa, sulla quale è dal 2008 che la sinistra spende parole senza che nulla sia mai stato realizzato. Preciso infatti – spiega Stragliati – che l’opera è stata inserita nei vari Piani Regionali dei Trasporti (PRIT) dal 2008 ma non è mai stata finanziata. Questo nonostante le numerose promesse dell’esecutivo regionale che si è limitato a inserirla, dopo numerose sollecitazioni, da parte della Lega, nell’elenco di opere regionali finanziabili tramite i Fondi Sviluppo e Coesione (FSC). Al momento il progetto, che dovrebbe essere finanziato dal Concessionario autostradale, è bloccato (a causa di un ricorso rispetto alla gara d’appalto) in attesa della sentenza della Corte suprema”.

“Un’opera strategica”

“La nostra pressante attenzione rispetto alla realizzazione della tangenziale nord-ovest di Castel San Giovanni è connessa al fatto che si tratta di una importante e strategica infrastruttura. Infrastruttura che permetterebbe di migliorare i collegamenti tra le due regioni più produttive d’Italia, Emilia-Romagna e Lombardia. Otre ad alleggerire la città di Castel San Giovanni (sede di uno dei più importanti poli logistici a livello europeo con brand come Amazon, Leroy Merlin, Moncler, Giochi Preziosi, e molti altri, e di un polo industriale in continua espansione) dal traffico pesante”.

“Serve pragmaticità”

“L’impegno della Lega sulle infrastrutture emiliane è concreto e serio. Matteo Salvini ha dimostrato da subito attenzione e sensibilità rispetto i problemi del nostro territorio. Cioè che serve ora è tanta pragmaticitá per realizzare le opere che il territorio aspetta da tempo. Noi ci siamo, non c’è più tempo da perdere” ha commentato il capogruppo in Regione e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan.

Anche la senatrice leghista Elena Murelli “ringrazia il Ministro Salvini per l’attenzione verso un’opera importante per il territorio piacentino e non solo. Ritengo infatti essa un’opera “indispensabile” perché Castel San Giovanni è diventato un nodo importante della logistica regionale e dove è nato il “Logistic Park. Un’area vicina all’autostrada A21, alla provinciale che collega la vallata alla Lombardia, e dove si trovano importanti operatori economici mondiali. Per questo la tangenziale e’ fondamentale per alleggerire il traffico pesante ma soprattutto velocizzare la circolazione delle merci e anche per la sicurezza dei castellani”.

Corrado Pozzi “ringrazia il ministro Salvini per l’importante lavoro e ascolto su un tema molto sentito e sofferto dalla nostra cittadinanza”.