Canto di Pace e Libertà, concerto benefico con gli Amici della Lirica il 5 dicembre per aiutare la popolazione ucraina – AUDIO

Canto di Pace e Libertà, concerto il 5 dicembre a sostegno del progetto “Salviamo le vite insieme”. Appuntamento alle ore 20.30 alla Sala dei Teatini in via Scalabrini 9.

Gli Amici della Lirica propongono un evento benefico a favore della popolazione ucraina grazie all’iniziativa dell’associazione “NADIYA ODV” di Piacenza in collaborazione con l’associazione di volontariato di Kharkiv, “I volontari per la protezione dell’Ucraina” e il centro ucraino di coordinamento medico sociale nei territori di prima linea di Kharkiv.

Si tratta di una grande serata di spettacolo e solidarietà – racconta la Presidentessa degli Amici della Lirica Giuliana Biagiotti. L’associazione è entrata in questo progetto perché la musica è la colonna sonora delle nostre vite, nel bene e nel male. In questa occasione abbiamo riunito un cast eccezionale perché vogliamo ricordare una delle più grandi cantanti liriche del ventesimo secolo, era ucraina e si chiama Solomia Krushelnyska. Una grandissima cantante e donna.

Ricordiamo che tutti gli artisti – conclude Giuliana Biagiotti – si esibiranno gratuitamente e l’intero ricavato andrà a favore del progetto “Salviamo le vite insieme”.

Si tratta di una raccolta fondi – spiega Lyudmyla Popovych referente dell’associazione “Nadiya Odv” di Piacenza – a favore delle vittime della guerra in Ucraina. Il progetto è volto a fornire assistenza medica che riguardano soprattutto il primo soccorso e per le cure successive. Inoltre è a sostegno della popolazione locale che sta vivendo in condizioni drammatiche anche se della Guerra si sta parlando davvero poco.

Canto di Pace e Libertà, concerto benefico: i partecipanti

FRANCESCO MANARA primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala.

BRUNO NICOLI al pianoforte – direttore dei complessi musicali di palcoscenico del Teatro alla Scala.

ANNAMARIA CHIURI – mezzosoprano.

VASYL SOLODKYY – tenore.

KSENIA OVERKO – soprano.

NADIYA PETRENKO – mezzosoprano.

Informazioni

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti con il contributo di partecipazione di € 15.00.

Per info 333/5320655.

Pagina Facebook Amici della Lirica.