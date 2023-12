“Tra storia e progetto, la ricerca storico documentaria”, conferenza il 6 dicembre

Mercoledì 6 dicembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), la Deputazione di storia patria per le province parmensi, sezione di Piacenza organizza una conferenza sul tema “Tra storia e progetto, la ricerca storico documentaria”. L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Piacenza, dell’Archivio di Stato e della Banca di Piacenza. Interverranno come relatori Valeria Poli (Deputazione), che tratterà della ricerca documentaria per la redazione delle relazioni di progetto e Anna Riva (Archivio di Stato), che affronterà la tematica della ricostruzione della proprietà immobiliare tra fondi pubblici e privati.

Agli architetti che parteciperanno all’incontro verranno assegnati 2 crediti per la formazione professionale. Nell’occasione, saranno disponibili, a prezzo scontato, i 6 prestigiosi volumi di Giorgio Fiori, editi dalla TEP, sul centro storico di Piacenza.

L’ingresso è libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441).