Paura in via Vitali, fuga di gas in un appartamento e l’anziano proprietario non risponde: intervengono i vigili del fuoco

Nel suo appartamento è in corso una fuga di gas ma lui non si accorge di nulla. Poteva avere conseguenze molto gravi quanto accaduto in un condominio di via Vitali a Piacenza. Poco prima delle 22 alcuni residenti hanno iniziato a percepire un forte odore di gas per tutta la palazzina. In poco tempo hanno localizzato l’origine: l’appartamento di un vicino di casa di 91 anni.

Subito i residenti hanno iniziato a bussare alla porta, a suonare al campanello, ma niente. A quel punto hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: passando attraverso una finestra i pompieri sono riusciti a entrare nell’appartamento.

All’interno hanno trovato il 91enne in ottime condizioni di salute: semplicemente non si era accorto di nulla, né dell’odore del gas né dei vicini di casa che suonavano al campanello. I vigili del fuoco hanno subito areato l’abitazione e interrotto la fuga di gas impedendo risvolti che potevano davvero essere drammatici.