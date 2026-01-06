Capotreno ucciso, personale ferroviario in sciopero il 7 gennaio: possibili disagi anche a Piacenza

Sciopero di otto ore per il personale del trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna nella giornata del 7 gennaio, dalle 9 alle 17. Una protesta proclamata dalle segreterie regionali dei sindacati di categoria dopo la morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso con una coltellata all’addome nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione.

Lo sciopero

Le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell’Emilia-Romagna dalle 9.00 alle 17.00 di mercoledì 7 gennaio 2026.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale.

Svolgendosi lo sciopero al di fuori delle fasce di garanzia stabilite per il trasporto regionale, non sono previsti treni regionali garantiti.

Trenitalia – tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio – invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il canale Telegram Trenitalia Tper Informa e contattando il numero verde gratuito 800892021. Informazioni anche nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

