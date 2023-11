Da inizio anno oltre 2500 richieste di soccorso, quasi 500 tra le mura domestiche: “Carabinieri custodi della comunità” – AUDIO

Dall’inizio dell’anno sono state oltre 111 mila chiamate al 112, oltre 2500 di queste erano richieste di soccorso e 493 precisamente sono avvenute tra le mura domestiche.

Numeri che fanno capire la grandezza del lavoro dell’Arma dei carabinieri, numeri eloquenti che il comandante provinciale, il colonnello Pierantonio Breda, ha illustrato questa mattina durante la celebrazione della Virgo Fidelis.

Il 21 novembre si celebrano infatti tre ricorrenze particolarmente significative. La battaglia di Culqualber che nel 1941 vide l’eroismo del I° Gruppo Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale immolatosi quasi completamente nelle lotta contro l’esercito britannico. La Virgo Fidelis, proclamata nel 1949 Patrona dell’Arma dal Papa Pio XXII. La Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, che costituisce una concreta vicinanza con le famiglie dei militari scomparsi.

Per onorare tali ricorrenze all’insegna della fede e dei valori dell’Arma dei carabinieri, questa mattina si è celebrata una Santa Messa officiata da Mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale in questa via Croce.

“Numeri che fanno riflettere su quella parte del nostro servizio che è il soccorso. Il vescovo ha usato una bellissima espressione che fa riflettere sulla dimensione del nostro servizio: i carabinieri devono essere custodi della comunità che vengono loro affidate“, commenta il comandante Breda.