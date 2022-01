Tir travolge un’auto che invade la corsia opposta, spaventosa carambola in A1: tre feriti

Drammatica carambola in autostrada, tre feriti. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’A1, tra Piacenza e Fiorenzuola. Secondo una prima ricostruzione, un tir avrebbe perso il controllo e dopo aver sbandato avrebbe travolto due vetture che circolavano nella stessa direzione. Una delle due auto, spinta dal mezzo pesante, ha oltrepassato il guard rail invadendo la corsia opposta. Una dinamica che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori: fortunatamente le tre persone rimaste ferite hanno subito lesioni serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico.