Punti di vista: “Squadra preoccupata, Maccarone in bilico”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Casatese – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Male, male, male. Se mercoledì avevamo visto dei segnali di una squadra con troppi alti e bassi, contro il fanalino di coda Casatese abbiamo visto la peggiore versione dei biancorossi. Una squadra che ha preso subito gol in contropiede e da lì ha cominciato una partita fatta di tanto possesso ma sempre molto sterile. Giro palla sugli esterni e mai una tentativo di verticalizzazione. Poi ovviamente quando piove, diluvia: si fa male il capitano Silva, Del Dotto si fa espellere all’inizio della ripresa e D’Agostino sbaglia il rigore del possibile pareggio.

Si è ritornati a furore di popolo al 4-3-3, ma la prestazione di oggi testimonia che non è un problema di modulo. Alla fine della partita Maccarone è stato sostituito in sala stampa: non un bel segnale per il tecnico toscano. In queste ore si gioca il futuro sulla panchina biancorossa.

