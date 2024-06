Casa di Comunità di Carpaneto, ampliamento in vista: “Spiraglio che attendavamo da tempo”

“Nonostante la pioggia, oggi è un giorno in cui per Carpaneto si apre uno spiraglio di luce che attendevamo da tempo. Questa mattina, infatti, si è tenuta la CTSS di Piacenza (Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria), che rappresenta l’organismo provinciale di governo delle politiche sanitarie. In tale sede, AUSL ha presentato il proprio bilancio, e, per la prima volta, leggiamo tra gli obiettivi la progettazione dell’ampliamento della Casa di Comunità di Carpaneto”. Lo annuncia il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani.

La nota del comune di Carpaneto

Da anni abbiamo il problema degli spazi, che si ripercuote sui servizi, e da anni battagliamo ponendoci in disfavore ai bilanci di AUSL. Da qualche mese, grazie a un lavoro trasversale del Comune di Carpaneto (gruppo di maggioranza Carpaneto Insieme e gruppi di opposizione Carpaneto al Centro e Noi di Carpaneto), insieme alle rappresentanze Sindacali del territorio, si sta portando avanti un dialogo serrato con l’Azienda e la Regione, iniziato con un incontro a Bologna a inizio febbraio, e incontri successivi a Piacenza.

In queste sedi, abbiamo ottenuto l’impegno di AUSL e Regione a progettare l’ampliamento della struttura e a richiedere i finanziamenti per realizzarlo, nei bilanci regionali degli anni a venire. Oggi, come detto, nel bilancio preventivo AUSL leggiamo della presenza di questo obiettivo. Per questo motivo, l’espressione di voto di Carpaneto è tornata ad essere favorevole: in dichiarazione di voto, il Sindaco di Carpaneto ha precisato, però, che il favore è condizionato al rispetto degli impegni sulla Casa di Comunità.

E’ un percorso ancora lungo: dobbiamo vedere il progetto e analizzarlo, che dovrà passare per il vaglio della CTSS e poi della Regione. Sappiamo che saranno necessari ancora alcuni anni perché il tutto vada in porto. Ma la prima pietra, il primo passo, ci sono stati.

Allo stesso tempo, stiamo vedendo di alcuni servizi riattivati. Continuiamo a insistere e a confrontarci affinché tornino anche quelli che ancora mancano e che sono stati richiesti.

In questa giornata, però, è giusto avere un’apertura di ottimismo, e ciò grazie a un lavoro congiunto e trasversale, frutto dell’unione di intenti di tutto il Consiglio comunale e delle rappresentanze sindacali, che hanno fissato questo obiettivo come primario e condiviso.

Il prossimo appuntamento sarà con l’Azienda per analizzare insieme il progetto preliminare, e confidiamo che ciò possa avvenire entro il mese di luglio.