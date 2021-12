Castel San Giovanni, bando per favorire adozioni dal canile di Montebolzone. Il Sindaco Fontana: “Riconoscenza ai 4 zampe importanti durante la pandemia” – AUDIO

Castel San Giovanni, bando per favorire adozioni dal canile di Montebolzone (Agazzano). Il Sindaco Lucia Fontana ha parlato a Radio Sound del bando emesso dal Comune per favorire l’adozione dei cani ospitati presso il canile di Montebolzone. In particolare è previsto un bonus di 500 euro per chi adotta un cane di eta’ inferiore a 7 anni e un bonus di 700 euro per chi ne adotta uno di eta’ superiore a 7 anni.

Il bonus copre spese veterinarie, medicinali veterinarie e cibo per animali. L’avviso e’ rivolto ai residenti del paese piacentino e vale anche per coloro che hanno adottato un cane a Montebolzone a partire dal gennaio 2020. Le domande si possono presentare entro il 18 dicembre, a meno di eventuali proroghe questa è la scadenza del bando.

“Avevamo un desiderio – spiega il Sindaco Lucia Fontana – quello di poter dare una famiglia ai cani ospitati nel canile di Montebolzone. E’ un segno di riconoscenza ai 4 zampe che soprattutto nel recente periodo della pandemia, sono stati importantissimi come affetto soprattutto per le persone che hanno dovuto subire la solitudine. Per questo il bando è retroattivo. Infatti prevede un aiuto economico per coloro che hanno già adottato un cane dal gennaio 2020 e per chi lo adotterà nel canile di Montebolzone, struttura a cui aderiscono ben 11 comuni del piacentino. Abbiamo scelto di dare un aiuto più alto per l’adozione degli animali più anziani perché chi gestisce il canile ci dice che l’80% dei cani presenti nella struttura hanno più di 7 anni.

Castel San Giovanni, bando per favorire adozioni dal canile di Montebolzone – AUDIO intervista al Sindaco Lucia Fontana

Il bando: link