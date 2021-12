Prosegue Natale a Piacenza: in una magica piazza Cavalli musica, giochi e la magia della festa – IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

E’ innegabile, tutti noi ne avevamo bisogno. Avevamo bisogno di tornare a respirare l’allegria delle feste, l’atmosfera natalizia che solo una piazza viva e illuminata può garantire. Questo è il grande valore aggiunto di Natale a Piacenza, il ricco programma di eventi che Comune di Piacenza, categorie economiche e associazioni hanno allestito con l’unico obiettivo di ripartire. Un lavoro corale, al quale tutti hanno partecipato, un “fare rete” che ancora una volta ha dato i propri ricchissimi frutti. I piacentini si sono riversati in centro per gustare con tutti i sensi le luci, lo shopping, i cuori rossi, l’emozionante video mapping sul palazzo del Governatore.







Senza contare le magiche casette del Mercatino di Natale con proposte di ogni tipo: dai prodotti del territorio con il Consorzio Piacenza Alimentare alle confezioni natalizie, con i vini e i panettoni artigianali. Poi la casetta della Coldiretti con i prodotti a km 0 di Campagna Amica, i formaggi della Val Brembana, le lampade realizzate con le radici raccolte nel Nure, quadri, cappelli, decorazioni vintage per l’albero di Natale, candele originali a forma di dolci, di bottiglie di birra e tanto tanto altro. E tra un acquisto e l’altro ci si può rilassare, e soprattutto scaldare, con cioccolata calda, vin brulè, crepes con la nutella: per questo ci sono anche comodi tavolini sotto i portici dove riposare le gambe sorseggiando qualche prelibatezza. Insomma l’atmosfera giusta, alla quale contribuisce anche la musica. In questo caso si passa dalla tradizione dei cori natalizi all’animazione di Radio Sound.







Prosegue infatti anche sabato prossimo il Radio Sound Show con Kris, una canadese a Piacenza, e Angelo: oltre alla musica tanti giochi, auguri, interviste in diretta sulle nostre frequenze dalle 15,30 alle 19,30. Grandi e piccini possono giocare e aggiudicarsi i biglietti per la pista di pattinaggio Piacenza On Ice o una graditissima cioccolata calda. Natale a Piacenza è organizzato dal Comune di Piacenza con il sostegno di Iren, Diocesi di Piacenza Bobbio, Sicuritalia e Gas Sales Energia presente con una casetta in Piazza Cavalli.







IL CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI

GIOVEDì 16 DICEMBRE:

“Natale Wild…ma chi dorme a Natale?” – Museo storia Naturale dalle 16.45 alle 18 per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, laboratorio in collaborazione con il Centro Recupero Animali Selvatici di Niviano (Wildlife Rescue Center)

VENERDì 17 DICEMBRE – SPIRIT GOSPEL CHOIR – MUSEO KRONOS

Videomapping Palazzo Vescovile

SABATO 18 DICEMBRE:

ore 15:30 – 19:30 Musica, Giochi, Animazione e Auguri in diretta Radio Sound con Kris e Angelo

ore 15:30 e 16 POP UP PREZIOSI – Palazzo Farnese – – durata 1 ora e mezza –Quanto oro a Palazzo farnese! Carrozze, cornici, dipinti, paracamini; prendiamo spunto per realizzare i pop-up con foglia d’oro da appendere al nostro albero di natale.

ore 16:30 e 17:30 Ho tanto sonno – Il letargo del moscardino” – Museo storia Naturale per i bambini dai 3 ai 7 anni

16:30 Piazza Cavalli – Babbo Natale incontra i Bambini –

Dalle 16:00 Esibizione di Cori:

Scuola Elementare IV Circolo

Scuola Calvino

Gruppo Jazz: Rhiming Jive

Esibizione di Scuola di Danza: Step By Step

DOMENICA 19 DICEMBRE:

UN MUSEO DA SCROOGE – Palazzo Farnese – Ore 15 e 16.30 – durata 1 ora

Nel Museo delle Carrozze, tra un calesse e una berlina i bambini avranno l’occasione di ascoltare la soria di Canto di natale di Palazzo Farnese dove i bambini tra un calesse e una berlina avranno l’occasione di ascoltare la storia di Canto di Natale: Scrooge e i Fantasmi del Natale li trasporteranno in una magica atmosfera natalizia.

BABBO RUNNING – Corsa di 5 km per la città

Dalle 16 sotto i portici di Palazzo Gotico:

CORO DELLA CASA DEL FANCIULLO

SCUOLA CALVINO

MERCANTI DI QUALITA’ – Pubblico Passeggio – Bancarelle presenti per l’intera giornata.

Videomapping Palazzo Vescovile

MERCOLEDì 22 DICEMBRE

NATALE… IN MUSICA E PAROLE – TEATRO GIOCO VITA

ore 10 – Teatro Municipale “Salt’in Banco” rassegna di teatro scuola _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

Conservatorio Nicolini | Teatro Gioco Vita per le scuole primarie e secondarie di 1° grado

VENERDÌ 24 DICEMBRE EVENTO DI CHIUSURA

DOMENICA 26 DICEMBRE:

BABBO NATALE VIENE IN CARROZZA – Palazzo Farnese

Ore 15.30 e 16 – durata 1 ora e mezza

Un’avvincente caccia al tesoro tra le carrozze alla ricerca del naso luminoso della renna Rudolph, senza il quale non potrà illuminare il sentiero per la slitta di Babbo Natale

Coro Vallongina – Museo Kronos

Esibizione corale

VENERDI’ 31 DICEMBRE

CONCERTO DI CAPODANNO – TEATRO MUNICIPALE

venerdì 31 dicembre 2021ore 18

musicheGioachino Rossini

Giuseppe Verdi

Johann Strauss

SABATO 1 GENNAIO:

IL BASSORILIEVO DEI RE MAGI – Palazzo Farnese

Ore 15.30 e 16 – durata 1 ora e mezza

Facendoci ispirare dall’Adorazione dei Magi esposta nei musei, impariamo l’antica tecnica del bassorilievo utilizzando la creta.

GIOVEDì 6 GENNAIO:

MAGICI MAGI – Palazzo Farnese

Ore 15 e 16.30 – durata 1 ora

L’agenzia di viaggi MagiciMagi vi offre un viaggio speciale in compagnia dei Re Magi: buffi, pasticcioni, smemorati, combina guai ma sempre…MAGICI!

TUTTI I GIORNI DALL’1 AL 24 DICEMBRE: CALENDARIO DELL’AVVENTO PALAZZO VESCOVILE PIAZZA DUOMO

VIDEPROIEZIONI PIAZZA DUOMO