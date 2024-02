Cena dei Fasti Farnesiani il 6 marzo con gli chef Castignoli e Castiglia: “Emozionante unire in cucina passato e presente” – AUDIO

Cena dei Fasti Farnesiani, evento benefico il 6 marzo con gli chef Matteo Castignoli e Paolo Castiglia. I due professionisti sono stati gli ospiti di Storie di Confesercenti, il programma in onda su Radio Sound realizzato in collaborazione con Confesercenti Piacenza.

L’appuntamento è in programma mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 20 all’Anticamera del Trono dei Civici Musei di Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29).

La Cena – introduce Fabrizio Samuelli Direttore di Confesercenti Piacenza – sarà a tema con un menù studiato e dedicato ad Elisabetta Farnese, e con degustazione di vini abbinati. L’evento è ispirato al banchetto nuziale di Elisabetta Farnese con Filippo V di Spagna del 1714.

“E’ stato emozionante – spiega Matteo Castignoli della Trattoria dell’Angelo in via Tibini – anche semplicemente andare a leggere questo ricettario del cuoco dell’epoca con ingredienti che arrivavano da tutto il mondo. Anche a livello personale è stato interessante cercare di carpire l’idea di cucina di un tempo. Infatti già tre secoli fa la cucina aveva un ruolo importantissimo in tutte le situazioni. Per quanto riguarda il menù mi è piaciuto, ad esempio, rivisitare l’arrosto di vitello, una cosa un po’ difficile da equilibrare, ma che sarà una bella scommessa renderla buonissima per tutti gli ospiti.

Lo chef era siciliano come me – commenta Paolo Castiglia, titolare e chef del Ristorante Castiglia di via Verdi – quindi è stato bello rivedere le cose fatte a quel tempo nella cucina del territorio piacentino. Nel menù abbiamo cercato di unire la tecnica del passato alla tecnica moderna, questa unione sarà una bella scoperta.

Cena dei Fasti Farnesiani il 6 marzo: AUDIO interviste

Informazioni

Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione “La Matita Parlante”. Per prenotazioni e informazioni: 338 1050309 – info@lamatitaparlante.it oppure attraverso il sito internet.