Serie B – La Bakery Piacenza espugna Bernareggio: Brianza ko 63-75

La Bakery Piacenza è di scena al PalaReds di Bernareggio per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024.

La cronaca

I biancorossi sono ospiti di Brianza Basket che parte con un 6-0 di parziale. Piacenza però si passa bene il pallone in attacco mentre in difesa stringe le maglie concedendo sempre meno agli avversari. La gara è comunque condizionata da una fase offensiva piuttosto a secco. Così la Bakery cavalca El Agbani, che segna 5 punti quasi di fila e permette di capovolgere il parziale. La tripla di Criconia allarga il vantaggio al primo pit stop. Il secondo quarto è di tutt’altre fattezze. Gli appoggi in serie di Bertocco, Soviero che realizza un gioco da tre punti, Manenti e Zanetti, al suo primo canestro in biancorosso, permettono di tenere il naso avanti (22-30). I padroni di casa trovano due canestri di puro atletismo, ma Rasio con grinta infila un personale 5-0 che permette alla Bakery di rimanere avanti all’intervallo.

Secondo tempo

Alla ripresa delle ostilità le squadre replicano colpo su colpo. Maglietti alza per un fantastico alley oop a Rasio, mentre Criconia colpisce dall’arco. Quando Piacenza inizia a difendere con grande attenzione, capitan Mastroianni converte una transizione in 3 punti per il 34-45 al 25’. La seconda parte della frazione è di marca Brianza, che quasi ricuce tutto il gap prima che Zanetti s’inventi un canestro sulla sirena dei 24”. Per più di un minuto non si segna, e si arriva così agli ultimi seicento secondi di gara. Il quarto periodo inizia col tecnico a coach Salvemini. I biancorossi non si scompongono e tornano a trovare il canestro con continuità: Rasio è immarcabile sotto canestro, e Bertocco segna dalla distanza (47-56 al 33’). Dopo 2’ di siccità, Rasio muove il tabellone con un gioco da tre punti, Bertocco con uno da quattro ed è +10. E Brianza è costretto al timeout a 3’ dal termine, e prova la rimonta. Maglietti mette a segno i suoi primi punti proprio nel rush finale, mentre Bertocco dall’angolo riporta a 10 le lunghezze di vantaggio.

Brianza Basket-Bakery Piacenza 63-75

Parziali: 8-14, 28-35, 45-47.

Brianza: Ceparano 5, Caffaro 14, Baroni ne, Galassi 14, Lanzi 5, Nonkovic 8, Stazzonelli 4, Loro 10, Radaelli Pa. ne, Valesin 1, Radaelli Pi. ne, Fabiani 2. All. Lombardi.

Piacenza: Rasio 24, Mastroianni 7, Maglietti 3, Soviero 3, Molinari ne, Bertocco 16, Criconia 7, Manenti 4, El Agbani 5, Zanetti 6. All. Salvemini.