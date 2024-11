Centro islamico di via Mascaretti, il Comune: “Preghiera svolta con regolarità, ma attendiamo l’esito di due ricorsi”

Irregolarità all’interno del centro culturale islamico di via Mascaretti. Il Comune interviene dopo la nota dei giorni scorsi di Luca Zandonella, consigliere della Lega.

La nota del Comune

Con riferimento agli articoli di stampa che raccolgono la segnalazione del consigliere Luca Zandonella in merito alla situazione dell’immobile di via Mascaretti 7 che ospita un Centro culturale islamico e nel quale, stando alla segnalazione stessa, si svolgerebbero attività di preghiera, si precisa che sono pendenti al Tar e al Consiglio di Stato due distinti ricorsi promossi dal Centro islamico contro altrettante ordinanze del Comune (Suap).

Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, al momento si è in attesa che venga fissata l’udienza; mentre di fronte al Tar è già calendarizzata l’udienza di discussione per il prossimo 20 novembre.

Si precisa che lo scorso giugno la Polizia locale di Piacenza ha effettuato un servizio di controllo presso l’immobile di via Mascaretti 7 al fine di verificare lo stato dei luoghi e la frequentazione degli stessi. All’esito del controllo, gli operatori – pur non avendo avuto un riscontro diretto dell’attività di preghiera – raccoglievano testimonianze secondo le quali l’attività in questione si svolgerebbe con regolarità.