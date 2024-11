Servizi energetici a Edison, centrodestra: “Vizi procedurali”. Il centrosinistra ribatte: “Volete solo generare caos”

In Consiglio comunale si è discusso la proposta di partenariato pubblico privato per l’affidamento in concessione del servizio integrato di interventi di efficientamento energetico. In sostanza, il Comune sta per selezionare un soggetto privato per servizi come la gestione e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale e degli impianti elettrici degli immobili dell’ente, della rete di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, comprendendo inoltre la fornitura dei vettori energetici, l’implementazione e la gestione dei sistemi di smart city e fibra ottica, già installati e di futura collocazione sul territorio urbano.

L’indirizzo di Giunta espresso in Delibera è stato individuato nella proposta C, presentata da Edison Next Government Srl il 12 aprile scorso. Di questo si è discusso. Critico il centrodestra che parla di vizi procedurali. Patrizia Barbieri.

Centrodestra: “Vizi procedurali”

“Qui non si tratta di innalzare delle cortine fumogene. Per quanto mi riguarda è da marzo scorso che continuo a dire che ci sono dei vizi procedurali e continuo a reiterarli perché non mi arrivano le risposte che mi tolgono i dubbi. Anzi, al contrario, oggi vi ho dimostrato per quale motivo io sono sempre più convinta che si stia sbagliando. Sarà una convinzione errata? Probabilmente, non lo so, nessuno mi ha dimostrato comunque il contrario, perché parlando sempre del tema dell’interesse, della manifestazione pubblica, dell’avviso per manifestazione di interesse, vi dico che quella giurisprudenza che voi citate dice proprio che quel comune si era comportato correttamente, quindi il motivo per cui hanno respinto il ricorso, perché era stato dato seguito alle raccolte delle proposte di partenariato pubblico privato mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse in ossequio alle indicazioni contenute nella delibera dell’ANAP. Questo è il passaggio. Hanno respinto il ricorso perché hanno fatto questa procedura. Noi non l’abbiamo fatta perché lo stesso assessore ci ha detto che abbiamo fatto delle interlocuzioni informali. Ma questo secondo me è un vizio procedurale”.

Centrosinistra: “Non avvelenate i pozzi”

Il centrosinistra ha invitato la minoranza a non avvelenare i pozzi con allarmismi. Andrea Fossati, del Pd, è intervenuto in modo piuttosto duro.

“E’ stata fatta una serie di elucubrazioni, c’è stata la solita minaccia un po’ velata di dire ‘fermate tutto perché siamo di fronte a quello che potrebbe essere eventualmente un danno erariale’. Un tentativo un po’ maldestro di generare caos, di avvelenare i famosi pozzi. Oggi valutiamo l’interesse pubblico o meno, l’indirizzo e il ragionamento iniziale sono naturalmente chiari, trasparenti: l’unico interlocutore genererà poi un’economia di scala e permetterà al comune di Piacenza di liberare risorse. Insomma, è inutile poi fare voli pindarici: crediamo semplicemente con questo tipo di procedura di aver seguito una strada innovativa che oggi va a completarsi con questa votazione dell’interesse pubblico per poi prendere il via con la gara”.