Bonus Edilizi 2024: Scadenza per la Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura

Il 17 marzo 2025 è una data fondamentale per chi intende usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per i bonus edilizi relativi al 2024. Nonostante la maggior parte delle cessioni sia stata bloccata dal febbraio 2023, sono ancora possibili alcune deroghe per specifici casi.

In questo articolo analizzeremo le modalità di comunicazione, i soggetti coinvolti e le scadenze da rispettare per non perdere le agevolazioni.

Scadenza Cessione del Credito per i Bonus Edilizi 2024

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software per l’invio delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura, stabilendo il termine ultimo al 17 marzo 2025.

Chi deve effettuare la comunicazione?

Il soggetto beneficiario (cioè chi ha diritto al credito d’imposta)

(cioè chi ha diritto al credito d’imposta) Un intermediario abilitato (commercialista, CAF)

Quali bonus rientrano nella scadenza?

Ristrutturazione edilizia

Riqualificazione energetica

Riduzione del rischio sismico (Sismabonus)

Installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici

In alcuni casi, il credito può essere ceduto a un familiare o a terzi, consentendo così di recuperare il beneficio fiscale in modo più efficace.

Come Funziona l’Utilizzo del Credito per il Cessionario?

Una volta completata la procedura, il cessionario (colui che riceve il credito) può utilizzarlo:

Dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione

Non prima del 1° gennaio dell’anno successivo alle spese sostenute

Esempio pratico:

Se la comunicazione viene effettuata a marzo 2025, il credito sarà utilizzabile dal 10 aprile 2025.

Quali Sono le Deroghe alla Cessione?

Nonostante il blocco generale della cessione del credito dal 17 febbraio 2023, esistono alcune eccezioni:

Se prima di tale data è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Se è stata presentata una richiesta di titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione

Prossime scadenze:

17 marzo 2025 → Comunicazione per i bonus edilizi del 2024

→ Comunicazione per i bonus edilizi del 2024 16 marzo 2026 → Comunicazione per i bonus edilizi del 2025 (per i casi ancora ammessi in deroga)

Chi ha ancora accesso alla cessione del credito deve assicurarsi di rispettare la scadenza del 17 marzo 2025 per evitare di perdere il beneficio fiscale.

